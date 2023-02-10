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Биография Дорина Речана
Биография Дорина Речана - РИА Новости, 10.02.2023
Биография Дорина Речана
Молдавский политический деятель Дорин Речан родился 17 марта 1974 года в городе Дондюшаны. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:41
2023-02-10T17:41
2023-02-10T17:41
справки
молдавия
дорин речан
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Молдавский политический деятель Дорин Речан родился 17 марта 1974 года в городе Дондюшаны.В 1996 году получил степень бакалавра в области управления бизнесом в Академии экономического образования Молдавии. В 2000 году – степень магистра делового администрирования в бельгийском филиале Международного университета Ньюпорт (США).В 1995-2002 годах – советник, руководитель проекта, программный директор Агентства по реструктуризации и содействию предприятиям.В 2002-2003 годах – директор по продажам и маркетингу, в 2003-2010 годах – исполнительный директор компании TeleMedia Group.В 2010-2012 годах был заместителем министра информационных технологий и связи.В 2012-2015 годах занимал пост министра внутренних дел.В 2016-2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля 2022 года Дорин Речан является советником президента Молдавии Майи Санду в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.10 февраля 2023 года президент Майя Санду выдвинула кандидатуру Дорина Речана на пост премьер-министра страны. Дорин Речан занимается преподавательской деятельностью. В 1995-2007 годах он читал лекции в Академии экономического образования Молдавии, в 2000-2010 годах в кишиневском отделении Международного университета Ньюпорт, с 2018 года – в Техническом университет Молдавии.Вице-президент Совета по институциональному стратегическому развитию (CDSI) Технического университета Молдавии. Дорин Речан также является соучредителем нескольких компаний в Молдавии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, молдавия, дорин речан
Справки, Молдавия, Дорин Речан
Молдавский политический деятель Дорин Речан родился 17 марта 1974 года
в городе Дондюшаны.
В 1996 году получил степень бакалавра в области управления бизнесом в Академии экономического образования Молдавии. В 2000 году – степень магистра делового администрирования в бельгийском филиале Международного университета Ньюпорт (США).
В 1995-2002 годах – советник, руководитель проекта, программный директор Агентства по реструктуризации и содействию предприятиям.
В 2002-2003 годах – директор по продажам и маркетингу, в 2003-2010 годах – исполнительный директор компании TeleMedia Group.
В 2010-2012 годах был заместителем министра информационных технологий и связи.
В 2012-2015 годах занимал пост министра внутренних дел.
В 2016-2022 годах работал
в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации.
С февраля 2022 года Дорин Речан
является советником президента Молдавии Майи Санду в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.
10 февраля 2023 года президент Майя Санду выдвинула
кандидатуру Дорина Речана на пост премьер-министра страны.
Дорин Речан занимается преподавательской деятельностью. В 1995-2007 годах он читал лекции в Академии экономического образования Молдавии, в 2000-2010 годах в кишиневском отделении Международного университета Ньюпорт, с 2018 года – в Техническом университет Молдавии.
Вице-президент
Совета по институциональному стратегическому развитию (CDSI) Технического университета Молдавии.
Дорин Речан
также является соучредителем нескольких компаний в Молдавии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников