https://ria.ru/20230210/rechana-1851248222.html

Биография Дорина Речана

Биография Дорина Речана - РИА Новости, 10.02.2023

Биография Дорина Речана

Молдавский политический деятель Дорин Речан родился 17 марта 1974 года в городе Дондюшаны. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:41

2023-02-10T17:41

2023-02-10T17:41

справки

молдавия

дорин речан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851242585_0:33:566:351_1920x0_80_0_0_875433c52e5b81b48042b9d1eec7c14a.png

Молдавский политический деятель Дорин Речан родился 17 марта 1974 года в городе Дондюшаны.В 1996 году получил степень бакалавра в области управления бизнесом в Академии экономического образования Молдавии. В 2000 году – степень магистра делового администрирования в бельгийском филиале Международного университета Ньюпорт (США).В 1995-2002 годах – советник, руководитель проекта, программный директор Агентства по реструктуризации и содействию предприятиям.В 2002-2003 годах – директор по продажам и маркетингу, в 2003-2010 годах – исполнительный директор компании TeleMedia Group.В 2010-2012 годах был заместителем министра информационных технологий и связи.В 2012-2015 годах занимал пост министра внутренних дел.В 2016-2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля 2022 года Дорин Речан является советником президента Молдавии Майи Санду в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.10 февраля 2023 года президент Майя Санду выдвинула кандидатуру Дорина Речана на пост премьер-министра страны. Дорин Речан занимается преподавательской деятельностью. В 1995-2007 годах он читал лекции в Академии экономического образования Молдавии, в 2000-2010 годах в кишиневском отделении Международного университета Ньюпорт, с 2018 года – в Техническом университет Молдавии.Вице-президент Совета по институциональному стратегическому развитию (CDSI) Технического университета Молдавии. Дорин Речан также является соучредителем нескольких компаний в Молдавии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, молдавия, дорин речан