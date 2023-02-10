При обстреле Александровки получил ранение мирный житель
СЦКК ДНР: при обстреле Александровки со стороны ВСУ получил ранение мирный житель
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками поселка Александровка под Донецком, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Александровка: по улице Школьной, 161 ранен мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Представительство зафиксировало обстрел Александровки в 17.00. Украинские войска выпустили по поселку три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.