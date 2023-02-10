https://ria.ru/20230210/rakety-1851333921.html
Осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Мелитополе
Осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Мелитополе - РИА Новости, 11.02.2023
Осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Мелитополе
Гражданская инфраструктура Мелитополя в Запорожской области повреждена осколками сбитых украинских ракет, на место выехали пожарные, сообщают местные власти. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-10T22:38
2023-02-10T22:38
2023-02-11T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гражданская инфраструктура Мелитополя в Запорожской области повреждена осколками сбитых украинских ракет, на место выехали пожарные, сообщают местные власти.Ранее сообщалось о работе в городе ПВО."По информации оперативных служб, осколками сбитых ракет повреждена гражданская инфраструктура в районе переулка Пролетарский города Мелитополь. На место выехали пожарные части МЧС", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места ночного обстрела частного сектора около Мелитополя
Украинские боевики нанесли удар в направлении Мелитополя. Повреждены дома частного сектора. Кадры РИА Новости с места событий.
2023-02-10T22:38
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PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:38 10.02.2023 (обновлено: 09:17 11.02.2023)
Осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Мелитополе
Местные власти: осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Мелитополе