https://ria.ru/20230210/rakety-1851333921.html

Осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Мелитополе

Осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Мелитополе - РИА Новости, 11.02.2023

Осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Мелитополе

Гражданская инфраструктура Мелитополя в Запорожской области повреждена осколками сбитых украинских ракет, на место выехали пожарные, сообщают местные власти. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-10T22:38

2023-02-10T22:38

2023-02-11T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

вооруженные силы украины

украина

запорожская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гражданская инфраструктура Мелитополя в Запорожской области повреждена осколками сбитых украинских ракет, на место выехали пожарные, сообщают местные власти.Ранее сообщалось о работе в городе ПВО."По информации оперативных служб, осколками сбитых ракет повреждена гражданская инфраструктура в районе переулка Пролетарский города Мелитополь. На место выехали пожарные части МЧС", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

украина

запорожская область

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Кадры с места ночного обстрела частного сектора около Мелитополя Украинские боевики нанесли удар в направлении Мелитополя. Повреждены дома частного сектора. Кадры РИА Новости с места событий. 2023-02-10T22:38 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мелитополь, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)