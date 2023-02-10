https://ria.ru/20230210/putin-1851216991.html

Путин предложил отсрочку по уплате аренды за лесные участки

Путин предложил отсрочку по уплате аренды за лесные участки - РИА Новости, 10.02.2023

Путин предложил отсрочку по уплате аренды за лесные участки

Президент РФ Владимир Путин предложил отсрочку по уплате аренды лесных участков за не заготовленную древесину. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:26

2023-02-10T16:26

2023-02-10T16:44

экономика

россия

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил отсрочку по уплате аренды лесных участков за не заготовленную древесину. "Предлагаю ещё одно решение, а именно предоставить бизнесу отсрочку, об этом тоже упоминалось сегодня, я согласен с этим, отсрочку по уплате аренды лесных участков за не заготовленную древесину", - сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли. Он добавил, что объемы сократились и нет продукции, а люди платят аренду. "Конечно, нужно эту несправедливость зачистить, как говорится. Более того, обеспечить возможность списания таких обязательств в объеме не выше фактических затрат на перевозку продукции за вычетом, конечно, соответствующих субсидий, имеется ввиду тех 500 миллионов, которые предусмотрены, во всяком случае сегодня", - уточнил глава государства. Российский лидер подчеркнул, что это временная мера, так как есть надежда, что "ситуация выправится так или иначе".Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила дать предприятиям лесной промышленности отсрочку от уплаты арендных платежей за лесные участки на 2023 год при условии сохранения занятости на предприятиях.

https://ria.ru/20230210/spros-1851210956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин