Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил выделить кредиты для обновления муниципальных котельных - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/putin-1851212446.html
Путин предложил выделить кредиты для обновления муниципальных котельных
Путин предложил выделить кредиты для обновления муниципальных котельных - РИА Новости, 10.02.2023
Путин предложил выделить кредиты для обновления муниципальных котельных
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие два года выделить инфраструктурные бюджетные кредиты в объеме 15 миллиардов рублей для обновления... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:16
2023-02-10T16:36
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие два года выделить инфраструктурные бюджетные кредиты в объеме 15 миллиардов рублей для обновления муниципальных котельных."Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных", - сказал он на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.Путин добавил, что имеется ввиду их перевод на топливные гранулы, речь идет о случаях, когда такой переход целесообразен и экономически обоснован. Источник дополнительного финансирования есть, Минфин об этом знает, подчеркнул глава государства."Мы говорили, обсуждали эти возможности. И я прошу этот источник использовать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221216/kotelnye-1839235398.html
https://ria.ru/20221025/kotelnaya-1826431900.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_463013f965b773167c4c63d24a48af13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
16:16 10.02.2023 (обновлено: 16:36 10.02.2023)
 
Путин предложил выделить кредиты для обновления муниципальных котельных

Путин предложил выделить бюджетные кредиты для обновления муниципальных котельных

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие два года выделить инфраструктурные бюджетные кредиты в объеме 15 миллиардов рублей для обновления муниципальных котельных.
"Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных", - сказал он на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.
Котельная - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 16:40Ханты-Мансийский Автономный Округ
Реконструкция двух котельных завершена в Сургутском районе Югры
Путин добавил, что имеется ввиду их перевод на топливные гранулы, речь идет о случаях, когда такой переход целесообразен и экономически обоснован. Источник дополнительного финансирования есть, Минфин об этом знает, подчеркнул глава государства.
"Мы говорили, обсуждали эти возможности. И я прошу этот источник использовать", - сказал Путин.
Модернизация коммунальной инфраструктуры в селе Черная Речка Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября 2022, 09:11Хабаровский край
В хабаровском селе модернизировали мазутную котельную
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала