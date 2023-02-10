https://ria.ru/20230210/putin-1851212446.html

Путин предложил выделить кредиты для обновления муниципальных котельных

Путин предложил выделить кредиты для обновления муниципальных котельных - РИА Новости, 10.02.2023

Путин предложил выделить кредиты для обновления муниципальных котельных

Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие два года выделить инфраструктурные бюджетные кредиты в объеме 15 миллиардов рублей для обновления... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:16

2023-02-10T16:16

2023-02-10T16:36

экономика

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие два года выделить инфраструктурные бюджетные кредиты в объеме 15 миллиардов рублей для обновления муниципальных котельных."Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных", - сказал он на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли.Путин добавил, что имеется ввиду их перевод на топливные гранулы, речь идет о случаях, когда такой переход целесообразен и экономически обоснован. Источник дополнительного финансирования есть, Минфин об этом знает, подчеркнул глава государства."Мы говорили, обсуждали эти возможности. И я прошу этот источник использовать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221216/kotelnye-1839235398.html

https://ria.ru/20221025/kotelnaya-1826431900.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)