https://ria.ru/20230210/putin-1851210865.html

Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий

Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий - РИА Новости, 10.02.2023

Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий

Необходимо рассмотреть возможность субсидий на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий из портов северо-запада России, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:13

2023-02-10T16:13

2023-02-10T16:34

экономика

россия

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Необходимо рассмотреть возможность субсидий на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий из портов северо-запада России, заявил президент РФ Владимир Путин."Прошу предусмотреть в этой связи субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов северо-запада (страны)... Нужно посчитать только объемы этих субсидий и соответствующим образом отреагировать", - сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.По его словам, "сейчас таких морских маршрутов практически нет, с учетом изменения логистики"."С помощью господдержки их нужно запустить, как специалисты говорят, раскатать эти маршруты", - добавил президент.

https://ria.ru/20230210/putin-1851216991.html

https://ria.ru/20230210/lesprom-1851204700.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин