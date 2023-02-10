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Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий
Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий - РИА Новости, 10.02.2023
Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий
Необходимо рассмотреть возможность субсидий на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий из портов северо-запада России, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:13
2023-02-10T16:34
экономика
россия
владимир путин
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Необходимо рассмотреть возможность субсидий на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий из портов северо-запада России, заявил президент РФ Владимир Путин."Прошу предусмотреть в этой связи субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов северо-запада (страны)... Нужно посчитать только объемы этих субсидий и соответствующим образом отреагировать", - сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.По его словам, "сейчас таких морских маршрутов практически нет, с учетом изменения логистики"."С помощью господдержки их нужно запустить, как специалисты говорят, раскатать эти маршруты", - добавил президент.
https://ria.ru/20230210/putin-1851216991.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
16:13 10.02.2023 (обновлено: 16:34 10.02.2023)
 
Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий

Путин призвал обсудить субсидии по морским маршрутам для лесоперерабатывающих предприятий

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Необходимо рассмотреть возможность субсидий на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий из портов северо-запада России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошу предусмотреть в этой связи субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов северо-запада (страны)... Нужно посчитать только объемы этих субсидий и соответствующим образом отреагировать", - сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.
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Путин предложил отсрочку по уплате аренды за лесные участки
По его словам, "сейчас таких морских маршрутов практически нет, с учетом изменения логистики".
"С помощью господдержки их нужно запустить, как специалисты говорят, раскатать эти маршруты", - добавил президент.
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