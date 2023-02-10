https://ria.ru/20230210/putin-1851210865.html
Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий
Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий - РИА Новости, 10.02.2023
Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий
Необходимо рассмотреть возможность субсидий на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий из портов северо-запада России, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:13
2023-02-10T16:13
2023-02-10T16:34
экономика
россия
владимир путин
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Необходимо рассмотреть возможность субсидий на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий из портов северо-запада России, заявил президент РФ Владимир Путин."Прошу предусмотреть в этой связи субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов северо-запада (страны)... Нужно посчитать только объемы этих субсидий и соответствующим образом отреагировать", - сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.По его словам, "сейчас таких морских маршрутов практически нет, с учетом изменения логистики"."С помощью господдержки их нужно запустить, как специалисты говорят, раскатать эти маршруты", - добавил президент.
https://ria.ru/20230210/putin-1851216991.html
https://ria.ru/20230210/lesprom-1851204700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
16:13 10.02.2023 (обновлено: 16:34 10.02.2023)
Путин призвал обсудить субсидии для лесоперерабатывающих предприятий
Путин призвал обсудить субсидии по морским маршрутам для лесоперерабатывающих предприятий
АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Необходимо рассмотреть возможность субсидий на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий из портов северо-запада России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошу предусмотреть в этой связи субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов северо-запада (страны)... Нужно посчитать только объемы этих субсидий и соответствующим образом отреагировать", - сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.
По его словам, "сейчас таких морских маршрутов практически нет, с учетом изменения логистики".
"С помощью господдержки их нужно запустить, как специалисты говорят, раскатать эти маршруты", - добавил президент.