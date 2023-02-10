https://ria.ru/20230210/promyshlennost-1851007877.html
Эксперты оценили уровень вредительства от уволенных в промышленности
Эксперты оценили уровень вредительства от уволенных в промышленности - РИА Новости, 10.02.2023
Эксперты оценили уровень вредительства от уволенных в промышленности
Промышленные компании в России в 2022 году реже, чем в 2021 году, сталкивались с попыткой им навредить со стороны уволенных сотрудников, говорится в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:42
2023-02-10T06:42
2023-02-10T06:42
технологии
экономика
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Промышленные компании в России в 2022 году реже, чем в 2021 году, сталкивались с попыткой им навредить со стороны уволенных сотрудников, говорится в исследовании компании-разработчика средств информационной безопасности "СерчИнформ", которое есть в распоряжении РИА Новости. "По сравнению с 2021 годом в промышленных компаниях реже случались попытки уволенных сотрудников навредить организации. В 2022 году о таких инцидентах заявило 29% респондентов против 36% в 2021 году", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены более тысячи специалистов в сфере информационной безопасности промышленных компаний. Согласно исследованию, с утечками информации в 2022 году столкнулась почти половина промышленных организаций - 48%. Чаще всего утекали техническая информация (48%) и данные о клиентах и сделках (48%). Еще 31% участников опроса рассказали о компрометации финансовой информации, а 19% - персональных данных. Встречались и другие виды инцидентов, рассказали эксперты. Так, чаще всего со стороны сотрудников фиксировали рискованное поведение, например, кражу оборудования или распространение негативной информации - 60%, создание фирм-боковиков или сторонней занятости - 25% и промышленный шпионаж - 17%. Чаще всего (72%) нарушителями в производственных компаниях становились руководители направлений и линейные руководители, также в 64% компаний рассказали, что виновниками инцидентов были рядовые сотрудники. "По сравнению с 2021 годом в производственных организациях выросла доля нарушителей среди топ-менеджеров – с 12,5% до 21%", - добавляют эксперты. Согласно исследованию, большинство опрошенных компаний (59%) в минувшем году оставили финансирование информационной безопасности без изменений, 31% опрошенных увеличили бюджеты, 10% - сократили бюджеты на безопасность. Больше половины организаций (59%), которые выделили дополнительные средства, мотивировались реальными потребностями бизнеса. Остальные опрошенные ориентировались на требования регуляторов и корпоративные стандарты.
https://ria.ru/20230206/park-1850044202.html
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технологии, экономика, россия
Технологии, Экономика, Россия
Эксперты оценили уровень вредительства от уволенных в промышленности
СерчИнформ: промышленность России в 2022 году реже сталкивалась с вредительством
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Промышленные компании в России в 2022 году реже, чем в 2021 году, сталкивались с попыткой им навредить со стороны уволенных сотрудников, говорится в исследовании компании-разработчика средств информационной безопасности "СерчИнформ", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"По сравнению с 2021 годом в промышленных компаниях реже случались попытки уволенных сотрудников навредить организации. В 2022 году о таких инцидентах заявило 29% респондентов против 36% в 2021 году", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены более тысячи специалистов в сфере информационной безопасности промышленных компаний.
Согласно исследованию, с утечками информации в 2022 году столкнулась почти половина промышленных организаций - 48%. Чаще всего утекали техническая информация (48%) и данные о клиентах и сделках (48%). Еще 31% участников опроса рассказали о компрометации финансовой информации, а 19% - персональных данных.
Встречались и другие виды инцидентов, рассказали эксперты. Так, чаще всего со стороны сотрудников фиксировали рискованное поведение, например, кражу оборудования или распространение негативной информации - 60%, создание фирм-боковиков или сторонней занятости - 25% и промышленный шпионаж - 17%.
Чаще всего (72%) нарушителями в производственных компаниях становились руководители направлений и линейные руководители, также в 64% компаний рассказали, что виновниками инцидентов были рядовые сотрудники. "По сравнению с 2021 годом в производственных организациях выросла доля нарушителей среди топ-менеджеров – с 12,5% до 21%", - добавляют эксперты.
Согласно исследованию, большинство опрошенных компаний (59%) в минувшем году оставили финансирование информационной безопасности без изменений, 31% опрошенных увеличили бюджеты, 10% - сократили бюджеты на безопасность. Больше половины организаций (59%), которые выделили дополнительные средства, мотивировались реальными потребностями бизнеса. Остальные опрошенные ориентировались на требования регуляторов и корпоративные стандарты.