11:16 10.02.2023 (обновлено: 11:22 10.02.2023)
В Хабаровском крае загорелся склад пластиковых окон
В хабаровском поселке Ванино загорелся склад пластиковых окон на 400 квадратных метрах
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. На складе пластиковых окон в поселке Хабаровского края тушат пожар на 400 "квадратах", сторож получил ожоги и госпитализирован, сообщает краевое управление МЧС.
"В 15.39 (08.39 мск) в пятницу в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в поселке Ванино подразделения краевой противопожарной службы ведут работы по ликвидации возгорании в здании отдельно стоящего складского помещения и цеха по производству пластиковых окон по улице Строителей, 16", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по прибытии сотрудники МЧС обнаружили горящую часть цеха с распространением огня на общую деревянную крышу, обшитую шифером. По предварительным данным, площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
С места происшествия госпитализирован сторож, мужчина получил ожоги тела, уточняет главк.
На тушении огня работают 18 человек и пять единиц техники.
"В 17.17 (10.17 мск) руководитель тушения пожара доложил о локализации возгорания в складском помещении... В течение 10 минут огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время подразделения пожарной охраны ведут дальнейшую проливку очагов и разбор конструкций", - говорится в телеграм-канале ведомства.