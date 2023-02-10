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В Хабаровском крае загорелся склад пластиковых окон - РИА Новости, 10.02.2023
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В Хабаровском крае загорелся склад пластиковых окон
В Хабаровском крае загорелся склад пластиковых окон - РИА Новости, 10.02.2023
В Хабаровском крае загорелся склад пластиковых окон
На складе пластиковых окон в поселке Хабаровского края тушат пожар на 400 "квадратах", сторож получил ожоги и госпитализирован, сообщает краевое управление МЧС. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:16
2023-02-10T11:22
происшествия
хабаровский край
ванино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. На складе пластиковых окон в поселке Хабаровского края тушат пожар на 400 "квадратах", сторож получил ожоги и госпитализирован, сообщает краевое управление МЧС."В 15.39 (08.39 мск) в пятницу в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в поселке Ванино подразделения краевой противопожарной службы ведут работы по ликвидации возгорании в здании отдельно стоящего складского помещения и цеха по производству пластиковых окон по улице Строителей, 16", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прибытии сотрудники МЧС обнаружили горящую часть цеха с распространением огня на общую деревянную крышу, обшитую шифером. По предварительным данным, площадь пожара составляет 400 квадратных метров.С места происшествия госпитализирован сторож, мужчина получил ожоги тела, уточняет главк.На тушении огня работают 18 человек и пять единиц техники."В 17.17 (10.17 мск) руководитель тушения пожара доложил о локализации возгорания в складском помещении... В течение 10 минут огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время подразделения пожарной охраны ведут дальнейшую проливку очагов и разбор конструкций", - говорится в телеграм-канале ведомства.
https://ria.ru/20230209/zadymlenie-1850957536.html
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хабаровский край
ванино
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происшествия, хабаровский край, ванино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Хабаровский край, Ванино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
11:16 10.02.2023 (обновлено: 11:22 10.02.2023)
 
В Хабаровском крае загорелся склад пластиковых окон

В хабаровском поселке Ванино загорелся склад пластиковых окон на 400 квадратных метрах

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. На складе пластиковых окон в поселке Хабаровского края тушат пожар на 400 "квадратах", сторож получил ожоги и госпитализирован, сообщает краевое управление МЧС.
"В 15.39 (08.39 мск) в пятницу в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в поселке Ванино подразделения краевой противопожарной службы ведут работы по ликвидации возгорании в здании отдельно стоящего складского помещения и цеха по производству пластиковых окон по улице Строителей, 16", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по прибытии сотрудники МЧС обнаружили горящую часть цеха с распространением огня на общую деревянную крышу, обшитую шифером. По предварительным данным, площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
С места происшествия госпитализирован сторож, мужчина получил ожоги тела, уточняет главк.
На тушении огня работают 18 человек и пять единиц техники.
"В 17.17 (10.17 мск) руководитель тушения пожара доложил о локализации возгорания в складском помещении... В течение 10 минут огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время подразделения пожарной охраны ведут дальнейшую проливку очагов и разбор конструкций", - говорится в телеграм-канале ведомства.
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ПроисшествияХабаровский крайВаниноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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