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В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы - РИА Новости, 10.02.2023
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В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы
В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы - РИА Новости, 10.02.2023
В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы
На Украине повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах страны, сообщили в национальной энергетической компании... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:45
2023-02-10T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На Украине повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "К сожалению, имеем попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Отмечается, что для минимизации возможных последствий и сохранения энергосистемы страны "Укрэнерго" предпринимает превентивные меры, введены аварийные отключения электроэнергии. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
11:45 10.02.2023
 
В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы

"Укрэнерго": в некоторых регионах Украины повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На Украине повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"К сожалению, имеем попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Отмечается, что для минимизации возможных последствий и сохранения энергосистемы страны "Укрэнерго" предпринимает превентивные меры, введены аварийные отключения электроэнергии.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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