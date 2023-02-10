https://ria.ru/20230210/povrezhdeniya-1851071033.html

В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы

В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы - РИА Новости, 10.02.2023

В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы

На Украине повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах страны, сообщили в национальной энергетической компании... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:45

2023-02-10T11:45

2023-02-10T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На Украине повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "К сожалению, имеем попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Отмечается, что для минимизации возможных последствий и сохранения энергосистемы страны "Укрэнерго" предпринимает превентивные меры, введены аварийные отключения электроэнергии. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина