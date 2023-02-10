https://ria.ru/20230210/povrezhdeniya-1851071033.html
В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы
В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы - РИА Новости, 10.02.2023
В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы
На Украине повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах страны, сообщили в национальной энергетической компании... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:45
2023-02-10T11:45
2023-02-10T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На Украине повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "К сожалению, имеем попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Отмечается, что для минимизации возможных последствий и сохранения энергосистемы страны "Укрэнерго" предпринимает превентивные меры, введены аварийные отключения электроэнергии. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы
"Укрэнерго": в некоторых регионах Украины повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры