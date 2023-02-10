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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.02.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до ста военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:01

2023-02-10T15:01

2023-02-10T15:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до ста военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка (ЛНР)."Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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