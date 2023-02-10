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Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время
Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время - РИА Новости, 10.02.2023
Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время
Концепция внешней политики РФ будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:19
2023-02-10T13:19
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Концепция внешней политики РФ будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что обновлённая концепция внешней политики России в ближайшее время будет опубликована.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:19 10.02.2023
 
Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время

Песков: концепция России по внешней политике будет утверждена Путиным в ближайшее время

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Концепция внешней политики РФ будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что обновлённая концепция внешней политики России в ближайшее время будет опубликована.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 11:59
Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков"
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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