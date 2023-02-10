https://ria.ru/20230210/politika-1851122309.html
Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время
Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время - РИА Новости, 10.02.2023
Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время
Концепция внешней политики РФ будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:19
2023-02-10T13:19
2023-02-10T13:19
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Концепция внешней политики РФ будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что обновлённая концепция внешней политики России в ближайшее время будет опубликована.
https://ria.ru/20230209/ryabkov-1850785565.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время
Песков: концепция России по внешней политике будет утверждена Путиным в ближайшее время