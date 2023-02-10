https://ria.ru/20230210/politika-1851122309.html

Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время

Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время - РИА Новости, 10.02.2023

Путин утвердит концепцию по внешней политике в ближайшее время

Концепция внешней политики РФ будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:19

2023-02-10T13:19

2023-02-10T13:19

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Концепция внешней политики РФ будет утверждена президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что обновлённая концепция внешней политики России в ближайшее время будет опубликована.

https://ria.ru/20230209/ryabkov-1850785565.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)