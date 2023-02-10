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Курс по бесконфликтному общению прошли администраторов поликлиник МО

Курс по бесконфликтному общению прошли администраторов поликлиник МО - РИА Новости, 10.02.2023

Курс по бесконфликтному общению прошли администраторов поликлиник МО

Администраторы поликлиник Московской области прошли онлайн-курс для тренировки бесконфликтного общения. Об этом рассказала первый заместитель председателя... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:20

2023-02-10T16:20

2023-02-10T16:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Администраторы поликлиник Московской области прошли онлайн-курс для тренировки бесконфликтного общения. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".Тренинги, которые проводятся сотрудниками Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского, уже посетили около трех тысяч специалистов."Именно администраторы встречают пациента первыми. Поэтому в этом году мы запустили новый дистанционный курс по бесконфликтному общению", – отметила Стригункова.Администраторов обучают навыкам правильной коммуникации с пациентами, а также способам избежания конфликтных ситуаций.На данный момент в поликлиниках Подмосковья работают около четырех тысяч администраторов.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)