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Курс по бесконфликтному общению прошли администраторов поликлиник МО
Курс по бесконфликтному общению прошли администраторов поликлиник МО - РИА Новости, 10.02.2023
Курс по бесконфликтному общению прошли администраторов поликлиник МО
Администраторы поликлиник Московской области прошли онлайн-курс для тренировки бесконфликтного общения. Об этом рассказала первый заместитель председателя... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:20
2023-02-10T16:20
2023-02-10T16:20
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Администраторы поликлиник Московской области прошли онлайн-курс для тренировки бесконфликтного общения. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".Тренинги, которые проводятся сотрудниками Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского, уже посетили около трех тысяч специалистов."Именно администраторы встречают пациента первыми. Поэтому в этом году мы запустили новый дистанционный курс по бесконфликтному общению", – отметила Стригункова.Администраторов обучают навыкам правильной коммуникации с пациентами, а также способам избежания конфликтных ситуаций.На данный момент в поликлиниках Подмосковья работают около четырех тысяч администраторов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Администраторы поликлиник Московской области прошли онлайн-курс для тренировки бесконфликтного общения. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"
.
Тренинги, которые проводятся сотрудниками Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского, уже посетили около трех тысяч специалистов.
"Именно администраторы встречают пациента первыми. Поэтому в этом году мы запустили новый дистанционный курс по бесконфликтному общению", – отметила Стригункова.
Администраторов обучают навыкам правильной коммуникации с пациентами, а также способам избежания конфликтных ситуаций.
На данный момент в поликлиниках Подмосковья работают около четырех тысяч администраторов.