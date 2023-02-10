https://ria.ru/20230210/pogoda-1851016111.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 10.02.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:36

2023-02-10T08:36

2023-02-10T08:36

погода

московская область (подмосковье)

москва

александр синенков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В пятницу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером небольшой снег. Температура днем в Москве от 0 до минус 2 градусов, по Московской области от плюс 1 до минус 4 градусов", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20230208/yanvar-1850558306.html

московская область (подмосковье)

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, московская область (подмосковье), москва, александр синенков