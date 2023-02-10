https://ria.ru/20230210/pogoda-1851016111.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 10.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:36
2023-02-10T08:36
2023-02-10T08:36
погода
московская область (подмосковье)
москва
александр синенков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В пятницу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером небольшой снег. Температура днем в Москве от 0 до минус 2 градусов, по Московской области от плюс 1 до минус 4 градусов", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, московская область (подмосковье), москва, александр синенков
Погода, Московская область (Подмосковье), Москва, Александр Синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и небольшой снег