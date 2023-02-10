Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/pogoda-1851016111.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 10.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:36
2023-02-10T08:36
погода
московская область (подмосковье)
москва
александр синенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828344039_0:270:3076:2000_1920x0_80_0_0_ef2d970f6667cd9f4122b007f5fc0168.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В пятницу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером небольшой снег. Температура днем в Москве от 0 до минус 2 градусов, по Московской области от плюс 1 до минус 4 градусов", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20230208/yanvar-1850558306.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828344039_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_58f2d7b0644eddf8bb6e64621ed7402f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, московская область (подмосковье), москва, александр синенков
Погода, Московская область (Подмосковье), Москва, Александр Синенков
08:36 10.02.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и небольшой снег

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Вид на Московский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В пятницу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером небольшой снег. Температура днем в Москве от 0 до минус 2 градусов, по Московской области от плюс 1 до минус 4 градусов", - сказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 14:32
Январь в Европе стал одним из самых теплых в истории наблюдений
 
ПогодаМосковская область (Подмосковье)МоскваАлександр Синенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала