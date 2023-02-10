https://ria.ru/20230210/pogibshie-1851332678.html

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек - РИА Новости, 10.02.2023

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек

Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1387, пострадали более 2,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T22:34

2023-02-10T22:34

2023-02-10T22:56

в мире

сирия

турция

дамаск (город)

сильное землетрясение в турции и сирии

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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1387, пострадали более 2,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. "Число погибших выросло до 1387, пострадавших - до 2326", - говорится в заявлении минздрава Сирии.В пятницу правительство Сирии распорядилось об отправке гуманитарной помощи во все пострадавшие от землетрясения районы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории. Министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф ранее заявил, что почти 300 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч.

https://ria.ru/20230210/siriya-1851332132.html

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турция

дамаск (город)

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Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ 2023-02-10T22:34 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, турция, дамаск (город), сильное землетрясение в турции и сирии