https://ria.ru/20230210/pogibshie-1851332678.html
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек - РИА Новости, 10.02.2023
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек
Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1387, пострадали более 2,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:34
2023-02-10T22:34
2023-02-10T22:56
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
сильное землетрясение в турции и сирии
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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1387, пострадали более 2,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. "Число погибших выросло до 1387, пострадавших - до 2326", - говорится в заявлении минздрава Сирии.В пятницу правительство Сирии распорядилось об отправке гуманитарной помощи во все пострадавшие от землетрясения районы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории. Министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф ранее заявил, что почти 300 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч.
https://ria.ru/20230210/siriya-1851332132.html
сирия
турция
дамаск (город)
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internet-group@rian.ru
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Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ
Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ
2023-02-10T22:34
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирия, турция, дамаск (город), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
22:34 10.02.2023 (обновлено: 22:56 10.02.2023)
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек
Минздрав Сирии: при землетрясении погибли 1387 человек, пострадали более 2,3 тысячи