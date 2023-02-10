Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/pogibshie-1851332678.html
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек - РИА Новости, 10.02.2023
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек
Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1387, пострадали более 2,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:34
2023-02-10T22:56
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850647953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b75ee951fa8fa7181e06064e9cd9e440.jpg
КАИР, 10 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1387, пострадали более 2,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. "Число погибших выросло до 1387, пострадавших - до 2326", - говорится в заявлении минздрава Сирии.В пятницу правительство Сирии распорядилось об отправке гуманитарной помощи во все пострадавшие от землетрясения районы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории. Министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф ранее заявил, что почти 300 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч.
https://ria.ru/20230210/siriya-1851332132.html
сирия
турция
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ
Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ
2023-02-10T22:34
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850647953_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb96c30c0457200b7d49c8160c3c3eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, дамаск (город), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
22:34 10.02.2023 (обновлено: 22:56 10.02.2023)
 
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1387 человек

Минздрав Сирии: при землетрясении погибли 1387 человек, пострадали более 2,3 тысячи

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Читать ria.ru в
КАИР, 10 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1387, пострадали более 2,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Число погибших выросло до 1387, пострадавших - до 2326", - говорится в заявлении минздрава Сирии.
В пятницу правительство Сирии распорядилось об отправке гуманитарной помощи во все пострадавшие от землетрясения районы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории. Министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф ранее заявил, что почти 300 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч.
Российские военные возле разрушенного жилого дома в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 22:26
Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии
 
В миреСирияТурцияДамаск (город)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала