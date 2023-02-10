17:58 10.02.2023 (обновлено: 18:06 10.02.2023)
В Турции под завалами нашли тела гражданки Белоруссии и ее ребенка
"СБ.Беларусь сегодня": в Турции из-под завалов извлекли тела белоруски и ее дочери
© AP Photo / Francisco SecoПоследствия землетрясения в Турции
© AP Photo / Francisco Seco
Последствия землетрясения в Турции
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Белорусские спасатели извлекли из-под завалов тела погибшей в Турции белоруски и ее ребенка, сообщило госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте в пятницу.
"Спасатели спецотряда "ЗУБР" МЧС Беларуси подтвердили посольству информацию об извлеченных из-под обломков в городе Кахраманмараш тел гражданки Беларуси и ее несовершеннолетней дочери, которые были опознаны близким родственником по линии супруга погибшей, гражданина Турции", – говорится в сообщении.
Ранее в МЧС Белоруссии сообщали, что белорусские спасатели из отряда "ЗУБР", прибывшие в Турцию для помощи в проведении поисково-спасательных работ после землетрясения, в четверг начали работы в зоне обрушения здания, где, по информации посольства Белоруссии в Турции, проживала семья белорусской гражданки. Посольство Белоруссии в Анкаре сообщило РИА Новости 9 февраля, что продолжаются поиски находившейся в зоне землетрясения белоруски и ее ребенка, еще один ее ребенок и супруг, гражданин Турции, погибли под завалами в Кахраманмараше.
Всего с 6 февраля сотрудники белорусской дипмиссии не смогли установить связь с двумя совершеннолетними и тремя несовершеннолетними гражданами Белоруссии после произошедшего Турции землетрясения. На утро 8 февраля с одной белоруской удалось связаться, она находится в больнице города Антакья, ее супруг, гражданин Турции, скончался в больнице. О местонахождении ее несовершеннолетнего ребенка до сих пор не сообщалось.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.