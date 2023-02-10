https://ria.ru/20230210/pogibshie-1851256384.html

В Турции под завалами нашли тела гражданки Белоруссии и ее ребенка

В Турции под завалами нашли тела гражданки Белоруссии и ее ребенка - РИА Новости, 10.02.2023

В Турции под завалами нашли тела гражданки Белоруссии и ее ребенка

Белорусские спасатели извлекли из-под завалов тела погибшей в Турции белоруски и ее ребенка, сообщило госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте в пятницу. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:58

2023-02-10T17:58

2023-02-10T18:06

в мире

турция

белоруссия

кахраманмараш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829921_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_b1057bf09af050c6b06c11a8908ffdfc.jpg

МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Белорусские спасатели извлекли из-под завалов тела погибшей в Турции белоруски и ее ребенка, сообщило госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте в пятницу. "Спасатели спецотряда "ЗУБР" МЧС Беларуси подтвердили посольству информацию об извлеченных из-под обломков в городе Кахраманмараш тел гражданки Беларуси и ее несовершеннолетней дочери, которые были опознаны близким родственником по линии супруга погибшей, гражданина Турции", – говорится в сообщении. Ранее в МЧС Белоруссии сообщали, что белорусские спасатели из отряда "ЗУБР", прибывшие в Турцию для помощи в проведении поисково-спасательных работ после землетрясения, в четверг начали работы в зоне обрушения здания, где, по информации посольства Белоруссии в Турции, проживала семья белорусской гражданки. Посольство Белоруссии в Анкаре сообщило РИА Новости 9 февраля, что продолжаются поиски находившейся в зоне землетрясения белоруски и ее ребенка, еще один ее ребенок и супруг, гражданин Турции, погибли под завалами в Кахраманмараше.Всего с 6 февраля сотрудники белорусской дипмиссии не смогли установить связь с двумя совершеннолетними и тремя несовершеннолетними гражданами Белоруссии после произошедшего Турции землетрясения. На утро 8 февраля с одной белоруской удалось связаться, она находится в больнице города Антакья, ее супруг, гражданин Турции, скончался в больнице. О местонахождении ее несовершеннолетнего ребенка до сих пор не сообщалось.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851241202.html

https://ria.ru/20230210/spasateli-1851113713.html

турция

белоруссия

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, белоруссия, кахраманмараш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии