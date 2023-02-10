Рейтинг@Mail.ru
В Турции под завалами нашли тела гражданки Белоруссии и ее ребенка - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/pogibshie-1851256384.html
В Турции под завалами нашли тела гражданки Белоруссии и ее ребенка
В Турции под завалами нашли тела гражданки Белоруссии и ее ребенка - РИА Новости, 10.02.2023
В Турции под завалами нашли тела гражданки Белоруссии и ее ребенка
Белорусские спасатели извлекли из-под завалов тела погибшей в Турции белоруски и ее ребенка, сообщило госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте в пятницу. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:58
2023-02-10T18:06
в мире
турция
белоруссия
кахраманмараш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829921_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_b1057bf09af050c6b06c11a8908ffdfc.jpg
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Белорусские спасатели извлекли из-под завалов тела погибшей в Турции белоруски и ее ребенка, сообщило госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте в пятницу. "Спасатели спецотряда "ЗУБР" МЧС Беларуси подтвердили посольству информацию об извлеченных из-под обломков в городе Кахраманмараш тел гражданки Беларуси и ее несовершеннолетней дочери, которые были опознаны близким родственником по линии супруга погибшей, гражданина Турции", – говорится в сообщении. Ранее в МЧС Белоруссии сообщали, что белорусские спасатели из отряда "ЗУБР", прибывшие в Турцию для помощи в проведении поисково-спасательных работ после землетрясения, в четверг начали работы в зоне обрушения здания, где, по информации посольства Белоруссии в Турции, проживала семья белорусской гражданки. Посольство Белоруссии в Анкаре сообщило РИА Новости 9 февраля, что продолжаются поиски находившейся в зоне землетрясения белоруски и ее ребенка, еще один ее ребенок и супруг, гражданин Турции, погибли под завалами в Кахраманмараше.Всего с 6 февраля сотрудники белорусской дипмиссии не смогли установить связь с двумя совершеннолетними и тремя несовершеннолетними гражданами Белоруссии после произошедшего Турции землетрясения. На утро 8 февраля с одной белоруской удалось связаться, она находится в больнице города Антакья, ее супруг, гражданин Турции, скончался в больнице. О местонахождении ее несовершеннолетнего ребенка до сих пор не сообщалось.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851241202.html
https://ria.ru/20230210/spasateli-1851113713.html
турция
белоруссия
кахраманмараш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829921_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_16cfeaf0b8fa00a1c7f382528c77b33c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, белоруссия, кахраманмараш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Белоруссия, Кахраманмараш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
17:58 10.02.2023 (обновлено: 18:06 10.02.2023)
 
В Турции под завалами нашли тела гражданки Белоруссии и ее ребенка

"СБ.Беларусь сегодня": в Турции из-под завалов извлекли тела белоруски и ее дочери

© AP Photo / Francisco SecoПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Последствия землетрясения в Турции
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Белорусские спасатели извлекли из-под завалов тела погибшей в Турции белоруски и ее ребенка, сообщило госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте в пятницу.
"Спасатели спецотряда "ЗУБР" МЧС Беларуси подтвердили посольству информацию об извлеченных из-под обломков в городе Кахраманмараш тел гражданки Беларуси и ее несовершеннолетней дочери, которые были опознаны близким родственником по линии супруга погибшей, гражданина Турции", – говорится в сообщении.
Последствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 17:24
Число жертв землетрясений в Турции возросло до 19 388 человек
Ранее в МЧС Белоруссии сообщали, что белорусские спасатели из отряда "ЗУБР", прибывшие в Турцию для помощи в проведении поисково-спасательных работ после землетрясения, в четверг начали работы в зоне обрушения здания, где, по информации посольства Белоруссии в Турции, проживала семья белорусской гражданки. Посольство Белоруссии в Анкаре сообщило РИА Новости 9 февраля, что продолжаются поиски находившейся в зоне землетрясения белоруски и ее ребенка, еще один ее ребенок и супруг, гражданин Турции, погибли под завалами в Кахраманмараше.
Всего с 6 февраля сотрудники белорусской дипмиссии не смогли установить связь с двумя совершеннолетними и тремя несовершеннолетними гражданами Белоруссии после произошедшего Турции землетрясения. На утро 8 февраля с одной белоруской удалось связаться, она находится в больнице города Антакья, ее супруг, гражданин Турции, скончался в больнице. О местонахождении ее несовершеннолетнего ребенка до сих пор не сообщалось.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 12:54
В МЧС Белоруссии рассказали о работе отряда "Зубр" в Турции
 
В миреТурцияБелоруссияКахраманмарашМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала