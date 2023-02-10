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Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 19 тысяч - РИА Новости, 10.02.2023
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Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 19 тысяч
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 19 тысяч - РИА Новости, 10.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 19 тысяч
Число жертв землетрясений в Турции достигло 18 тысяч 991, раненых более 75 тысяч, таким образом это самые разрушительные землетрясения после катастрофы 1939... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:08
2023-02-10T15:40
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Число жертв землетрясений в Турции достигло 18 тысяч 991, раненых более 75 тысяч, таким образом это самые разрушительные землетрясения после катастрофы 1939 года, сообщил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган."По последним данным, в десяти пострадавших от катастрофы провинциях погибли 18 тысяч 991 человек. Пострадавших - 75 тысяч 523", - заявил Эрдоган на брифинге.Также в пятницу Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило, что из зоны катастрофы эвакуированы более 80 тысяч человек.Таким образом землетрясения 6 февраля по числу жертв превзошли катастрофу 1999 года - тогда одно из сильнейших землетрясений в Турции произошло 17 августа у берегов Мраморного моря. Магнитуда составила 7,5 балла по шкале Рихтера. Тогда эпицентр находился близ промышленного города Измит, расположенного в 80 километрах восточнее Стамбула. По официальным данным, погибло 17 480 человек, пострадали 23 781, были повреждены 285 211 жилых домов и 42 902 нежилых здания. В отчете о парламентских исследованиях, опубликованном в 2010 году, число погибших было увеличено до 18 373.В 1939 году в Эрзинджане на востоке страны произошло самое разрушительное в современной истории Турции землетрясение, погибли более 32 тысяч человек.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230210/khatay-1851036049.html
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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
15:08 10.02.2023 (обновлено: 15:40 10.02.2023)
 
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 19 тысяч

Эрдоган: при землетрясениях в Турции погиб 18 991 человек, пострадали 75 523

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкМужчины разбирают завалы, возникшие в результате землетрясения, в Диярбакыре
Мужчины разбирают завалы, возникшие в результате землетрясения, в Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Мужчины разбирают завалы, возникшие в результате землетрясения, в Диярбакыре
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Число жертв землетрясений в Турции достигло 18 тысяч 991, раненых более 75 тысяч, таким образом это самые разрушительные землетрясения после катастрофы 1939 года, сообщил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"По последним данным, в десяти пострадавших от катастрофы провинциях погибли 18 тысяч 991 человек. Пострадавших - 75 тысяч 523", - заявил Эрдоган на брифинге.
Также в пятницу Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило, что из зоны катастрофы эвакуированы более 80 тысяч человек.
Таким образом землетрясения 6 февраля по числу жертв превзошли катастрофу 1999 года - тогда одно из сильнейших землетрясений в Турции произошло 17 августа у берегов Мраморного моря. Магнитуда составила 7,5 балла по шкале Рихтера. Тогда эпицентр находился близ промышленного города Измит, расположенного в 80 километрах восточнее Стамбула. По официальным данным, погибло 17 480 человек, пострадали 23 781, были повреждены 285 211 жилых домов и 42 902 нежилых здания. В отчете о парламентских исследованиях, опубликованном в 2010 году, число погибших было увеличено до 18 373.
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В 1939 году в Эрзинджане на востоке страны произошло самое разрушительное в современной истории Турции землетрясение, погибли более 32 тысяч человек.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
 
Сильное землетрясение в Турции и СирииВ миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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