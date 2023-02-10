https://ria.ru/20230210/pogibshie-1851181921.html

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 19 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 19 тысяч - РИА Новости, 10.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 19 тысяч

Число жертв землетрясений в Турции достигло 18 тысяч 991, раненых более 75 тысяч, таким образом это самые разрушительные землетрясения после катастрофы 1939... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:08

2023-02-10T15:08

2023-02-10T15:40

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Число жертв землетрясений в Турции достигло 18 тысяч 991, раненых более 75 тысяч, таким образом это самые разрушительные землетрясения после катастрофы 1939 года, сообщил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган."По последним данным, в десяти пострадавших от катастрофы провинциях погибли 18 тысяч 991 человек. Пострадавших - 75 тысяч 523", - заявил Эрдоган на брифинге.Также в пятницу Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило, что из зоны катастрофы эвакуированы более 80 тысяч человек.Таким образом землетрясения 6 февраля по числу жертв превзошли катастрофу 1999 года - тогда одно из сильнейших землетрясений в Турции произошло 17 августа у берегов Мраморного моря. Магнитуда составила 7,5 балла по шкале Рихтера. Тогда эпицентр находился близ промышленного города Измит, расположенного в 80 километрах восточнее Стамбула. По официальным данным, погибло 17 480 человек, пострадали 23 781, были повреждены 285 211 жилых домов и 42 902 нежилых здания. В отчете о парламентских исследованиях, опубликованном в 2010 году, число погибших было увеличено до 18 373.В 1939 году в Эрзинджане на востоке страны произошло самое разрушительное в современной истории Турции землетрясение, погибли более 32 тысяч человек.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230210/khatay-1851036049.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган