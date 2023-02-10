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Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу - РИА Новости, 10.02.2023
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Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу
Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу - РИА Новости, 10.02.2023
Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу
Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:23
2023-02-10T22:26
в мире
польша
джо байден
администрация президента сша
сша
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, находясь в Польше, американский лидер проведет встречу с главами стран "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить непоколебимую поддержку альянса со стороны Вашингтона.
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в мире, польша, джо байден, администрация президента сша, сша
В мире, Польша, Джо Байден, Администрация президента США, США
22:23 10.02.2023 (обновлено: 22:26 10.02.2023)
 
Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу

Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу с 20 по 22 февраля

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"С 20 по 22 февраля президент Байден совершит поездку в Польшу. Он обсудит с руководством этой страны наше двухстороннее сотрудничество, а также наши коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания", - проинформировала Жан-Пьер.
По ее словам, находясь в Польше, американский лидер проведет встречу с главами стран "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить непоколебимую поддержку альянса со стороны Вашингтона.
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