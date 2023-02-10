https://ria.ru/20230210/poezdka-1851331835.html
Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу
Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу - РИА Новости, 10.02.2023
Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу
Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:23
2023-02-10T22:23
2023-02-10T22:26
в мире
польша
джо байден
администрация президента сша
сша
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, находясь в Польше, американский лидер проведет встречу с главами стран "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить непоколебимую поддержку альянса со стороны Вашингтона.
https://ria.ru/20230208/polsha-1850503295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, джо байден, администрация президента сша, сша
В мире, Польша, Джо Байден, Администрация президента США, США
22:23 10.02.2023 (обновлено: 22:26 10.02.2023)
Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу
Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу с 20 по 22 февраля