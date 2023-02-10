Белый дом анонсировал поездку Байдена в Польшу

"С 20 по 22 февраля президент Байден совершит поездку в Польшу. Он обсудит с руководством этой страны наше двухстороннее сотрудничество, а также наши коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания", - проинформировала Жан-Пьер.