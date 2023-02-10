https://ria.ru/20230210/pens-1851295806.html

СМИ сообщили об обысках в доме у бывшего вице-президента США Пенса

СМИ сообщили об обысках в доме у бывшего вице-президента США Пенса - РИА Новости, 10.02.2023

СМИ сообщили об обысках в доме у бывшего вице-президента США Пенса

Сотрудники ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса для проведения обысков "на предмет секретных материалов", пишет газета Politico. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:15

2023-02-10T19:15

2023-02-10T19:28

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сотрудники ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса для проведения обысков "на предмет секретных материалов", пишет газета Politico.В прошлом месяце юристы Пенса объявили об обнаружении нескольких бумаг с грифом "секретно" и передали их властям."ФБР прибыло в дом бывшего вице-президента Майка Пенса в пятницу утром для проведения согласованных обысков на предмет секретных материалов", - говорится в сообщении газеты.Агенты ФБР ранее с той же целью провели обыски в частном офисе и двух домах президента Джо Байдена, а также в имении экс-президента Дональда Трампа, с которым работал Пенс. У всех них были найдены секретные материалы, которые хранились в не приспособленных для этого условиях.

https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, фбр, сша, майк пенс, джо байден, дональд трамп