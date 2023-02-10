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СМИ сообщили об обысках в доме у бывшего вице-президента США Пенса - РИА Новости, 10.02.2023
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СМИ сообщили об обысках в доме у бывшего вице-президента США Пенса
СМИ сообщили об обысках в доме у бывшего вице-президента США Пенса - РИА Новости, 10.02.2023
СМИ сообщили об обысках в доме у бывшего вице-президента США Пенса
Сотрудники ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса для проведения обысков "на предмет секретных материалов", пишет газета Politico. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:15
2023-02-10T19:28
в мире
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сша
майк пенс
джо байден
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сотрудники ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса для проведения обысков "на предмет секретных материалов", пишет газета Politico.В прошлом месяце юристы Пенса объявили об обнаружении нескольких бумаг с грифом "секретно" и передали их властям."ФБР прибыло в дом бывшего вице-президента Майка Пенса в пятницу утром для проведения согласованных обысков на предмет секретных материалов", - говорится в сообщении газеты.Агенты ФБР ранее с той же целью провели обыски в частном офисе и двух домах президента Джо Байдена, а также в имении экс-президента Дональда Трампа, с которым работал Пенс. У всех них были найдены секретные материалы, которые хранились в не приспособленных для этого условиях.
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в мире, фбр, сша, майк пенс, джо байден, дональд трамп
В мире, ФБР, США, Майк Пенс, Джо Байден, Дональд Трамп
19:15 10.02.2023 (обновлено: 19:28 10.02.2023)
 
СМИ сообщили об обысках в доме у бывшего вице-президента США Пенса

Politico: сотрудники ФБР пришли с обысками в дом бывшего вице-президента США Пенса

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сотрудники ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса для проведения обысков "на предмет секретных материалов", пишет газета Politico.
В прошлом месяце юристы Пенса объявили об обнаружении нескольких бумаг с грифом "секретно" и передали их властям.
"ФБР прибыло в дом бывшего вице-президента Майка Пенса в пятницу утром для проведения согласованных обысков на предмет секретных материалов", - говорится в сообщении газеты.
Агенты ФБР ранее с той же целью провели обыски в частном офисе и двух домах президента Джо Байдена, а также в имении экс-президента Дональда Трампа, с которым работал Пенс. У всех них были найдены секретные материалы, которые хранились в не приспособленных для этого условиях.
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