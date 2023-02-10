https://ria.ru/20230210/parkovka-1851204524.html

В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий

В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 10.02.2023

В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий

Депутаты Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР) и Александр Бородай (ЕР) внесли в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатную парковку всем... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:59

2023-02-10T15:59

2023-02-10T16:17

общество

госдума рф

алексей журавлев

александр бородай

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР) и Александр Бородай (ЕР) внесли в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатную парковку всем ветеранам боевых действий, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Предлагается внести изменения в часть первую статьи 16 федерального закона от 12.01.1995 г. No 5-ФЗ "О ветеранах" в части введения дополнительной меры социальной поддержки всех без исключения лиц, имеющих статус ветерана боевых действий, на бесплатные парковочные места в городах Российской Федерации, где присутствует система платных парковок", - сообщается в тексте пояснительной записки.

https://ria.ru/20230208/lgoty-1850579981.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, алексей журавлев , александр бородай