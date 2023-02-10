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В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 10.02.2023
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В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий
В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 10.02.2023
В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий
Депутаты Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР) и Александр Бородай (ЕР) внесли в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатную парковку всем... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:59
2023-02-10T16:17
общество
госдума рф
алексей журавлев
александр бородай
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР) и Александр Бородай (ЕР) внесли в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатную парковку всем ветеранам боевых действий, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Предлагается внести изменения в часть первую статьи 16 федерального закона от 12.01.1995 г. No 5-ФЗ "О ветеранах" в части введения дополнительной меры социальной поддержки всех без исключения лиц, имеющих статус ветерана боевых действий, на бесплатные парковочные места в городах Российской Федерации, где присутствует система платных парковок", - сообщается в тексте пояснительной записки.
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общество, госдума рф, алексей журавлев , александр бородай
Общество, Госдума РФ, Алексей Журавлев , Александр Бородай
15:59 10.02.2023 (обновлено: 16:17 10.02.2023)
 
В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий

В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для всех ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР) и Александр Бородай (ЕР) внесли в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатную парковку всем ветеранам боевых действий, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Предлагается внести изменения в часть первую статьи 16 федерального закона от 12.01.1995 г. No 5-ФЗ "О ветеранах" в части введения дополнительной меры социальной поддержки всех без исключения лиц, имеющих статус ветерана боевых действий, на бесплатные парковочные места в городах Российской Федерации, где присутствует система платных парковок", - сообщается в тексте пояснительной записки.
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ОбществоГосдума РФАлексей ЖуравлевАлександр Бородай
 
 
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