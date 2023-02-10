https://ria.ru/20230210/parkovka-1851204524.html
В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий
В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 10.02.2023
В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий
Депутаты Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР) и Александр Бородай (ЕР) внесли в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатную парковку всем... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:59
2023-02-10T15:59
2023-02-10T16:17
общество
госдума рф
алексей журавлев
александр бородай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР) и Александр Бородай (ЕР) внесли в палату законопроект, которым предлагается предоставить бесплатную парковку всем ветеранам боевых действий, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Предлагается внести изменения в часть первую статьи 16 федерального закона от 12.01.1995 г. No 5-ФЗ "О ветеранах" в части введения дополнительной меры социальной поддержки всех без исключения лиц, имеющих статус ветерана боевых действий, на бесплатные парковочные места в городах Российской Федерации, где присутствует система платных парковок", - сообщается в тексте пояснительной записки.
https://ria.ru/20230208/lgoty-1850579981.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, алексей журавлев , александр бородай
Общество, Госдума РФ, Алексей Журавлев , Александр Бородай
15:59 10.02.2023 (обновлено: 16:17 10.02.2023)
В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий
В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для всех ветеранов боевых действий