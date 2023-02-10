https://ria.ru/20230210/pamyatniki-1851130105.html

Песков рассказал, кто принимает решение об установке памятников

Песков рассказал, кто принимает решение об установке памятников - РИА Новости, 10.02.2023

Песков рассказал, кто принимает решение об установке памятников

Решение о восстановлении в России памятников, которые демонтируют в других странах, зависит от городских властей, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:40

2023-02-10T13:40

2023-02-10T13:40

россия

украина

латвия

сергей лавров

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение о восстановлении в России памятников, которые демонтируют в других странах, зависит от городских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это зависит от исполнителей. Вы знаете, что памятники устанавливают городские власти. Вы знаете, что очень много разных наших организаций обращалось к властям тех стран, которые начали войну с памятниками, пытаясь эти памятники как-то получить нам в руки, но до сих пор, по-моему, это никому не удавалось", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли в России воссоздавать памятники советским героям, которые снесли в других странах. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. В течение прошлого года памятники также сносили в Латвии и Польше.

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

россия

украина

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, латвия, сергей лавров, дмитрий песков, общество