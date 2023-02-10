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Песков рассказал, кто принимает решение об установке памятников - РИА Новости, 10.02.2023
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Песков рассказал, кто принимает решение об установке памятников
Песков рассказал, кто принимает решение об установке памятников - РИА Новости, 10.02.2023
Песков рассказал, кто принимает решение об установке памятников
Решение о восстановлении в России памятников, которые демонтируют в других странах, зависит от городских властей, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:40
2023-02-10T13:40
россия
украина
латвия
сергей лавров
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение о восстановлении в России памятников, которые демонтируют в других странах, зависит от городских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это зависит от исполнителей. Вы знаете, что памятники устанавливают городские власти. Вы знаете, что очень много разных наших организаций обращалось к властям тех стран, которые начали войну с памятниками, пытаясь эти памятники как-то получить нам в руки, но до сих пор, по-моему, это никому не удавалось", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли в России воссоздавать памятники советским героям, которые снесли в других странах. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. В течение прошлого года памятники также сносили в Латвии и Польше.
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россия, украина, латвия, сергей лавров, дмитрий песков, общество
Россия, Украина, Латвия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Общество
13:40 10.02.2023
 
Песков рассказал, кто принимает решение об установке памятников

Песков: решение об установке снесенных за рубежом памятников принимают местные власти

© AP Photo / Efrem LukatskyДемонтаж памятника летчику Валерию Чкалову в Киеве
Демонтаж памятника летчику Валерию Чкалову в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Демонтаж памятника летчику Валерию Чкалову в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение о восстановлении в России памятников, которые демонтируют в других странах, зависит от городских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это зависит от исполнителей. Вы знаете, что памятники устанавливают городские власти. Вы знаете, что очень много разных наших организаций обращалось к властям тех стран, которые начали войну с памятниками, пытаясь эти памятники как-то получить нам в руки, но до сих пор, по-моему, это никому не удавалось", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли в России воссоздавать памятники советским героям, которые снесли в других странах.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. В течение прошлого года памятники также сносили в Латвии и Польше.
Уличное украшение ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Европа уничтожила память о подвиге России
 
РоссияУкраинаЛатвияСергей ЛавровДмитрий ПесковОбщество
 
 
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