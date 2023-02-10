Песков рассказал, кто принимает решение об установке памятников
Песков: решение об установке снесенных за рубежом памятников принимают местные власти
© AP Photo / Efrem LukatskyДемонтаж памятника летчику Валерию Чкалову в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Демонтаж памятника летчику Валерию Чкалову в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение о восстановлении в России памятников, которые демонтируют в других странах, зависит от городских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это зависит от исполнителей. Вы знаете, что памятники устанавливают городские власти. Вы знаете, что очень много разных наших организаций обращалось к властям тех стран, которые начали войну с памятниками, пытаясь эти памятники как-то получить нам в руки, но до сих пор, по-моему, это никому не удавалось", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли в России воссоздавать памятники советским героям, которые снесли в других странах.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. В течение прошлого года памятники также сносили в Латвии и Польше.
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