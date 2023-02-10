https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851250413.html
В Херсонской области ввели вознаграждение за сдачу нелегального оружия
В Херсонской области ввели вознаграждение за сдачу нелегального оружия - РИА Новости, 10.02.2023
В Херсонской области ввели вознаграждение за сдачу нелегального оружия
В Херсонской области введено денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:47
2023-02-10T17:47
2023-02-10T18:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
общество
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. В Херсонской области введено денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.В частности, согласно указу, выплаты за различные виды огнестрельного оружия варьируются от 2 тысяч до 10 тысяч рублей. Кроме того, также установлены выплаты за сдачу боеприпасов, мин, патронов, взрывчатых веществ и сообщения о местонахождения неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , общество, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Общество, Владимир Сальдо
17:47 10.02.2023 (обновлено: 18:13 10.02.2023)
В Херсонской области ввели вознаграждение за сдачу нелегального оружия
Сальдо: в Херсонской области ввели денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия