https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851250413.html

В Херсонской области ввели вознаграждение за сдачу нелегального оружия

В Херсонской области ввели вознаграждение за сдачу нелегального оружия - РИА Новости, 10.02.2023

В Херсонской области ввели вознаграждение за сдачу нелегального оружия

В Херсонской области введено денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:47

2023-02-10T17:47

2023-02-10T18:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

общество

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. В Херсонской области введено денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.В частности, согласно указу, выплаты за различные виды огнестрельного оружия варьируются от 2 тысяч до 10 тысяч рублей. Кроме того, также установлены выплаты за сдачу боеприпасов, мин, патронов, взрывчатых веществ и сообщения о местонахождения неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html

херсонская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , общество, владимир сальдо