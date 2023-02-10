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Новые поставки вооружений Украине вряд ли что изменят, считает эксперт - РИА Новости, 10.02.2023
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Новые поставки вооружений Украине вряд ли что изменят, считает эксперт
Новые поставки вооружений Украине вряд ли что изменят, считает эксперт - РИА Новости, 10.02.2023
Новые поставки вооружений Украине вряд ли что изменят, считает эксперт
Дополнительные поставки западных вооружений Украине вряд ли изменят ситуацию на поле боя, говорится в аналитической статье, опубликованной в пятницу на сайте... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:31
2023-02-10T11:31
технологии
украина
сша
германия
нато
m1 abrams
австралия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дополнительные поставки западных вооружений Украине вряд ли изменят ситуацию на поле боя, говорится в аналитической статье, опубликованной в пятницу на сайте Strategist Австралийского института стратегической политики. Ее автор - отставной офицер, приглашенный профессор Австралийского национального университета стратегических и оборонных исследований Клайв Уильямс. "Широкие дебаты о предоставлении сравнительного небольшого числа западных танков Украине создало впечатление в некоторых кругах о том, что дополнительные вооружения изменят правила игры. Вряд ли это так", - считает эксперт. По его данным, Украина может получить набор из 14 британских танков "Челленджер-2", 112 немецких танков "Леопард-2" (на ближайшую перспективу только 14 из них) и 31 американский танк М1 "Абрамс". Как отметил Уильямс, при этом поставки М1 могут быть отложены из-за федеральной политики США, которая запрещает экспорт танков с секретной начинкой, включая бронирование из обедненного урана. По словам Уильямса, Украина также может получить танки "Леопард-2" от других доноров (помимо Германии), а также 100 прошедших ремонт танков прошлого поколения "Леопард-1". В статье в Strategist отмечается, что эти боевые машины "прожорливы" в плане потребления топлива, особенно М1. "Без топлива даже лучший танк в мире станет неподвижным артиллерийским орудием", - напоминает автор публикации. "Военные доноры склонны избавляться от старого оружия, отслужившего свой срок. Предоставление большого количества бронетехники потенциально может выглядеть красиво, но бэушные машины будут иметь ограниченную ценность для Украины из-за невозможности ремонтировать старую западную технику", - подчеркивает Уильямс. К примеру, Австралия ранее предоставила Украине 28 бронетранспортеров M113, которые были разработаны еще в 50-х годах прошлого столетия. "Сомнительно, что Украина сможет укомплектовать личный состав и задействовать на поле боя эффективные силы западных танков, прежде чем Россия начнет крупное наступление, которое грозит произойти в этом году", - отметил Уильямс. Вместе с тем он считает, что предложение со стороны НАТО 157 танков нового поколения Украине, из которых 129 прибудут только позже, "недостаточно для существенного изменения на поле боя, но может помочь укрепить мораль украинской армии".
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технологии, украина, сша, германия, нато, m1 abrams, австралия
Технологии, Украина, США, Германия, НАТО, M1 Abrams, Австралия
11:31 10.02.2023
 
Новые поставки вооружений Украине вряд ли что изменят, считает эксперт

Эксперт Уильямс: дополнительные поставки вооружений Украине вряд ли что изменят

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дополнительные поставки западных вооружений Украине вряд ли изменят ситуацию на поле боя, говорится в аналитической статье, опубликованной в пятницу на сайте Strategist Австралийского института стратегической политики.
Ее автор - отставной офицер, приглашенный профессор Австралийского национального университета стратегических и оборонных исследований Клайв Уильямс.
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"Широкие дебаты о предоставлении сравнительного небольшого числа западных танков Украине создало впечатление в некоторых кругах о том, что дополнительные вооружения изменят правила игры. Вряд ли это так", - считает эксперт.
По его данным, Украина может получить набор из 14 британских танков "Челленджер-2", 112 немецких танков "Леопард-2" (на ближайшую перспективу только 14 из них) и 31 американский танк М1 "Абрамс".
Как отметил Уильямс, при этом поставки М1 могут быть отложены из-за федеральной политики США, которая запрещает экспорт танков с секретной начинкой, включая бронирование из обедненного урана.
"Поставки таким образом будут зависеть от доступности менее продвинутой экспортной версии M1", - пишет он.
По словам Уильямса, Украина также может получить танки "Леопард-2" от других доноров (помимо Германии), а также 100 прошедших ремонт танков прошлого поколения "Леопард-1".
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В статье в Strategist отмечается, что эти боевые машины "прожорливы" в плане потребления топлива, особенно М1. "Без топлива даже лучший танк в мире станет неподвижным артиллерийским орудием", - напоминает автор публикации.
"Военные доноры склонны избавляться от старого оружия, отслужившего свой срок. Предоставление большого количества бронетехники потенциально может выглядеть красиво, но бэушные машины будут иметь ограниченную ценность для Украины из-за невозможности ремонтировать старую западную технику", - подчеркивает Уильямс.
К примеру, Австралия ранее предоставила Украине 28 бронетранспортеров M113, которые были разработаны еще в 50-х годах прошлого столетия.
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"Сомнительно, что Украина сможет укомплектовать личный состав и задействовать на поле боя эффективные силы западных танков, прежде чем Россия начнет крупное наступление, которое грозит произойти в этом году", - отметил Уильямс.
Вместе с тем он считает, что предложение со стороны НАТО 157 танков нового поколения Украине, из которых 129 прибудут только позже, "недостаточно для существенного изменения на поле боя, но может помочь укрепить мораль украинской армии".
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