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Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД
Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД
Москва в свете планов Запада поставить Киеву новые виды оружия напоминает, что оно станет законной целью для российских военных и будет уничтожено, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:16
2023-02-10T07:16
2023-02-10T07:16
специальная военная операция на украине
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киев
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алексей полищук
снг
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва в свете планов Запада поставить Киеву новые виды оружия напоминает, что оно станет законной целью для российских военных и будет уничтожено, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Он отметил, что расширение номенклатуры поставок западного оружия Киеву неизбежно ведет к эскалации конфликта.По его словам, "вся ответственность за подобные акции будет лежать на западных кураторах сегодняшней Украины, при активной поддержке которых ВСУ используют уже доставленное западное оружие для обстрелов российских городов и убийства мирных жителей"."Еще раз подчеркнем, что любое поставляемое Киеву оружие рассматривается Вооруженными силами России как законная военная цель и будет уничтожено", - заключил он.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Алексей Полищук, СНГ, Вооруженные силы Украины
Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД
Полищук: Москва напоминает, что Западное оружие на Украине станет законной целью России