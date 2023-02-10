https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851009864.html

Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД

Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023

Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД

Москва в свете планов Запада поставить Киеву новые виды оружия напоминает, что оно станет законной целью для российских военных и будет уничтожено, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T07:16

2023-02-10T07:16

2023-02-10T07:16

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

россия

алексей полищук

снг

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва в свете планов Запада поставить Киеву новые виды оружия напоминает, что оно станет законной целью для российских военных и будет уничтожено, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Он отметил, что расширение номенклатуры поставок западного оружия Киеву неизбежно ведет к эскалации конфликта.По его словам, "вся ответственность за подобные акции будет лежать на западных кураторах сегодняшней Украины, при активной поддержке которых ВСУ используют уже доставленное западное оружие для обстрелов российских городов и убийства мирных жителей"."Еще раз подчеркнем, что любое поставляемое Киеву оружие рассматривается Вооруженными силами России как законная военная цель и будет уничтожено", - заключил он.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

киев

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в мире, киев, украина, россия, алексей полищук, снг, вооруженные силы украины