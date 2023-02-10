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Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851009864.html
Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД
Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД
Москва в свете планов Запада поставить Киеву новые виды оружия напоминает, что оно станет законной целью для российских военных и будет уничтожено, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:16
2023-02-10T07:16
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
алексей полищук
снг
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва в свете планов Запада поставить Киеву новые виды оружия напоминает, что оно станет законной целью для российских военных и будет уничтожено, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Он отметил, что расширение номенклатуры поставок западного оружия Киеву неизбежно ведет к эскалации конфликта.По его словам, "вся ответственность за подобные акции будет лежать на западных кураторах сегодняшней Украины, при активной поддержке которых ВСУ используют уже доставленное западное оружие для обстрелов российских городов и убийства мирных жителей"."Еще раз подчеркнем, что любое поставляемое Киеву оружие рассматривается Вооруженными силами России как законная военная цель и будет уничтожено", - заключил он.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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в мире, киев, украина, россия, алексей полищук, снг, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Алексей Полищук, СНГ, Вооруженные силы Украины
07:16 10.02.2023
 
Западное оружие на Украине будет уничтожено, заявили в МИД

Полищук: Москва напоминает, что Западное оружие на Украине станет законной целью России

© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва в свете планов Запада поставить Киеву новые виды оружия напоминает, что оно станет законной целью для российских военных и будет уничтожено, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Он отметил, что расширение номенклатуры поставок западного оружия Киеву неизбежно ведет к эскалации конфликта.
"Так что бдительность мы не снижаем, понимая, что в случае получения желаемых видов вооружений киевский режим будет наращивать обстрелы и может попытаться нанести удары по Крыму", - сказал дипломат.
По его словам, "вся ответственность за подобные акции будет лежать на западных кураторах сегодняшней Украины, при активной поддержке которых ВСУ используют уже доставленное западное оружие для обстрелов российских городов и убийства мирных жителей".
"Еще раз подчеркнем, что любое поставляемое Киеву оружие рассматривается Вооруженными силами России как законная военная цель и будет уничтожено", - заключил он.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияАлексей ПолищукСНГВооруженные силы Украины
 
 
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