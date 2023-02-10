https://ria.ru/20230210/opg-1851036412.html

В Запорожской области пресекли деятельность этнической ОПГ

В Запорожской области пресекли деятельность этнической ОПГ - РИА Новости, 10.02.2023

В Запорожской области пресекли деятельность этнической ОПГ

Спецслужбы пресекли деятельность этнической организованной преступной группировки на территории Запорожской области, рассказал представитель ведомства. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:56

2023-02-10T09:56

2023-02-10T15:57

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851136554_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d0f0d07a988c06fb4c3b081ed0989f4.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Спецслужбы пресекли деятельность этнической организованной преступной группировки на территории Запорожской области, рассказал представитель ведомства.Оперативные мероприятия прошли в рамках работы по декриминализации региона. Банда действовала также на территории ДНР и ЛНР."Проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены группировки специализировались на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса, преимущественно владельцев фермерских хозяйств", — отметил представитель спецслужб. По его словам, в результате отработки оперативной информации задержали главаря и активных участников банды.Во время обысков в квартирах фигурантов, а также в гараже, принадлежащем Харебову, обнаружили и изъяли РПГ, четыре единицы автоматического оружия АК-74, АК-12, АКМ, АКС, два пистолета "Макарова", пистолет "ТТ", а также 28 гранат РГД, две дымовых шашки и большое количество боеприпасов.Также сотрудники спецслужбы нашли тайник, в котором находились два автомата АКСУ, два АКМ и 240 штук патронов к ним."6 февраля следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части четыре статьи 222 ("незаконный оборот оружия, <...> совершенные организованной группой"), части четыре статьи 222.1 ("незаконный оборот ВВ и ВУ совершенные организованной группой") УК России", — резюмировал представитель спецслужб.В настоящее время участники ОПГ находятся под стражей.

https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718554.html

https://ria.ru/20230123/terakt-1846734415.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание членов ОПГ в Запорожской области Спецслужбы пресекли на территории Запорожской области деятельность этнической ОПГ, которая занималась разбоем, вымогательствами и рейдерским захватом. Задержаны несколько человек, в том числе главарь группировки по кличке "Паша осетин", изъяты автоматы, пистолеты и гранаты. 2023-02-10T09:56 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр