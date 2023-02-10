https://ria.ru/20230210/opg-1851036412.html
В Запорожской области пресекли деятельность этнической ОПГ
В Запорожской области пресекли деятельность этнической ОПГ - РИА Новости, 10.02.2023
В Запорожской области пресекли деятельность этнической ОПГ
Спецслужбы пресекли деятельность этнической организованной преступной группировки на территории Запорожской области, рассказал представитель ведомства. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:56
2023-02-10T09:56
2023-02-10T15:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Спецслужбы пресекли деятельность этнической организованной преступной группировки на территории Запорожской области, рассказал представитель ведомства.Оперативные мероприятия прошли в рамках работы по декриминализации региона. Банда действовала также на территории ДНР и ЛНР."Проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены группировки специализировались на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса, преимущественно владельцев фермерских хозяйств", — отметил представитель спецслужб. По его словам, в результате отработки оперативной информации задержали главаря и активных участников банды.Во время обысков в квартирах фигурантов, а также в гараже, принадлежащем Харебову, обнаружили и изъяли РПГ, четыре единицы автоматического оружия АК-74, АК-12, АКМ, АКС, два пистолета "Макарова", пистолет "ТТ", а также 28 гранат РГД, две дымовых шашки и большое количество боеприпасов.Также сотрудники спецслужбы нашли тайник, в котором находились два автомата АКСУ, два АКМ и 240 штук патронов к ним."6 февраля следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части четыре статьи 222 ("незаконный оборот оружия, <...> совершенные организованной группой"), части четыре статьи 222.1 ("незаконный оборот ВВ и ВУ совершенные организованной группой") УК России", — резюмировал представитель спецслужб.В настоящее время участники ОПГ находятся под стражей.
https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718554.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание членов ОПГ в Запорожской области
Спецслужбы пресекли на территории Запорожской области деятельность этнической ОПГ, которая занималась разбоем, вымогательствами и рейдерским захватом. Задержаны несколько человек, в том числе главарь группировки по кличке "Паша осетин", изъяты автоматы, пистолеты и гранаты.
2023-02-10T09:56
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:56 10.02.2023 (обновлено: 15:57 10.02.2023)
В Запорожской области пресекли деятельность этнической ОПГ
Спецслужбы пресекли деятельность этнической ОПГ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Спецслужбы пресекли деятельность этнической организованной преступной группировки на территории Запорожской области, рассказал представитель ведомства.
Оперативные мероприятия прошли в рамках работы по декриминализации региона. Банда действовала также на территории ДНР и ЛНР.
"Проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены группировки специализировались на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса, преимущественно владельцев фермерских хозяйств", — отметил представитель спецслужб.
По его словам, в результате отработки оперативной информации задержали главаря и активных участников банды.
"В результате реализации имеющихся материалов задержаны главарь группировки Харебов Павел Автандилович по кличке Паша осетин, а также четыре ее активных участника: Шейчук Алексей Александрович, кличка Леша боксер, Лопата Алексей Викторович, Агаджанян Сурен Сергеевич, и Мрадян Юрий Кароевич", — рассказал журналистам представитель ведомства.
Во время обысков в квартирах фигурантов, а также в гараже, принадлежащем Харебову, обнаружили и изъяли РПГ, четыре единицы автоматического оружия АК-74, АК-12, АКМ, АКС, два пистолета "Макарова", пистолет "ТТ", а также 28 гранат РГД, две дымовых шашки и большое количество боеприпасов.
Также сотрудники спецслужбы нашли тайник, в котором находились два автомата АКСУ, два АКМ и 240 штук патронов к ним.
"6 февраля следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части четыре статьи 222 ("незаконный оборот оружия, <...> совершенные организованной группой"), части четыре статьи 222.1 ("незаконный оборот ВВ и ВУ совершенные организованной группой") УК России", — резюмировал представитель спецслужб.
В настоящее время участники ОПГ находятся под стражей.