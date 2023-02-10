https://ria.ru/20230210/obysk-1851138097.html

В киевской квартире правоведа Монтян провели обыск, сообщили СМИ

В киевской квартире правоведа Монтян провели обыск, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023

В киевской квартире правоведа Монтян провели обыск, сообщили СМИ

В киевской квартире правоведа и публициста Татьяны Монтян, обвиняемой в коллаборационизме и покушении на территориальную целостность Украины, провели обыск,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:58

2023-02-10T13:58

2023-02-10T14:38

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В киевской квартире правоведа и публициста Татьяны Монтян, обвиняемой в коллаборационизме и покушении на территориальную целостность Украины, провели обыск, сообщило украинское интернет-издание "Страна". Служба безопасности Украины в пятницу заявила, что завела уголовное дело по четырем статьям, в том числе "покушение на территориальную целостность страны", "коллаборационизм" против общественного деятеля, правоведа и публициста Татьяны Монтян. "В киевской квартире адвоката Татьяны Монтян, которой сегодня сообщили о подозрении, провели обыск", - пишет издание. Как отмечается в сообщении, при этом в полиции заявили, что сама она находится в России с начала специальной военной операции. Монтян - украинский правовед, публицист, общественный деятель. Выступала против госпереворота, совершенного на Украине в 2014 году. В 2014 году впервые посетила ДНР и ЛНР. В 2015 году была внесена в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за поддержку ДНР и ЛНР. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html

https://ria.ru/20230210/montyan-1851090356.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин