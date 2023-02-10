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В киевской квартире правоведа Монтян провели обыск, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023
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В киевской квартире правоведа Монтян провели обыск, сообщили СМИ
В киевской квартире правоведа Монтян провели обыск, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023
В киевской квартире правоведа Монтян провели обыск, сообщили СМИ
В киевской квартире правоведа и публициста Татьяны Монтян, обвиняемой в коллаборационизме и покушении на территориальную целостность Украины, провели обыск,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:58
2023-02-10T14:38
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В киевской квартире правоведа и публициста Татьяны Монтян, обвиняемой в коллаборационизме и покушении на территориальную целостность Украины, провели обыск, сообщило украинское интернет-издание "Страна". Служба безопасности Украины в пятницу заявила, что завела уголовное дело по четырем статьям, в том числе "покушение на территориальную целостность страны", "коллаборационизм" против общественного деятеля, правоведа и публициста Татьяны Монтян. "В киевской квартире адвоката Татьяны Монтян, которой сегодня сообщили о подозрении, провели обыск", - пишет издание. Как отмечается в сообщении, при этом в полиции заявили, что сама она находится в России с начала специальной военной операции. Монтян - украинский правовед, публицист, общественный деятель. Выступала против госпереворота, совершенного на Украине в 2014 году. В 2014 году впервые посетила ДНР и ЛНР. В 2015 году была внесена в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за поддержку ДНР и ЛНР. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
13:58 10.02.2023 (обновлено: 14:38 10.02.2023)
 
В киевской квартире правоведа Монтян провели обыск, сообщили СМИ

"Страна": в киевской квартире обвиняемой в коллаборационизме правоведа Монтян прошел обыск

© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В киевской квартире правоведа и публициста Татьяны Монтян, обвиняемой в коллаборационизме и покушении на территориальную целостность Украины, провели обыск, сообщило украинское интернет-издание "Страна".
Служба безопасности Украины в пятницу заявила, что завела уголовное дело по четырем статьям, в том числе "покушение на территориальную целостность страны", "коллаборационизм" против общественного деятеля, правоведа и публициста Татьяны Монтян.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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СБУ заочно обвинила в госизмене депутата Рады Волошина
"В киевской квартире адвоката Татьяны Монтян, которой сегодня сообщили о подозрении, провели обыск", - пишет издание. Как отмечается в сообщении, при этом в полиции заявили, что сама она находится в России с начала специальной военной операции.
Монтян - украинский правовед, публицист, общественный деятель. Выступала против госпереворота, совершенного на Украине в 2014 году. В 2014 году впервые посетила ДНР и ЛНР. В 2015 году была внесена в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за поддержку ДНР и ЛНР.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 12:12
СБУ завела дело против правоведа и публициста Монтян
 
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