https://ria.ru/20230210/obstrel-1851230181.html
ВСУ обстреляли Озеряновку, Михайловку и Новобахмутовку
ВСУ обстреляли Озеряновку, Михайловку и Новобахмутовку - РИА Новости, 10.02.2023
ВСУ обстреляли Озеряновку, Михайловку и Новобахмутовку
Украинские войска за полчаса выпустили по Озеряновке, Михайловке и Новобахмутовке в ДНР 18 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:59
2023-02-10T16:59
2023-02-10T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
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сцкк
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Озеряновке, Михайловке и Новобахмутовке в ДНР 18 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Озеряновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 16.25 мск украинские войска выпустили по Новобахмутовке восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851203528.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, США, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Озеряновку, Михайловку и Новобахмутовку
ВСУ обстреляли Озеряновку, Михайловку и Новобахмутовку, выпустив 18 снарядов