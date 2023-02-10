https://ria.ru/20230210/obstrel-1851230181.html

ВСУ обстреляли Озеряновку, Михайловку и Новобахмутовку

ВСУ обстреляли Озеряновку, Михайловку и Новобахмутовку - РИА Новости, 10.02.2023

ВСУ обстреляли Озеряновку, Михайловку и Новобахмутовку

Украинские войска за полчаса выпустили по Озеряновке, Михайловке и Новобахмутовке в ДНР 18 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:59

2023-02-10T16:59

2023-02-10T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Озеряновке, Михайловке и Новобахмутовке в ДНР 18 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Озеряновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 16.25 мск украинские войска выпустили по Новобахмутовке восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851203528.html

донецкая народная республика

украина

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, сша, сцкк, нато