https://ria.ru/20230210/obstrel-1851165403.html

Украинские войска обстреляли Михайловку

Украинские войска обстреляли Михайловку - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские войска обстреляли Михайловку

Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии село Михайловка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:46

2023-02-10T14:46

2023-02-10T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии село Михайловка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк