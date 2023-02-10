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Украинские войска обстреляли Михайловку
Украинские войска обстреляли Михайловку - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские войска обстреляли Михайловку
Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии село Михайловка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:46
2023-02-10T14:46
2023-02-10T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии село Михайловка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Михайловку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по Михайловке