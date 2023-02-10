https://ria.ru/20230210/obstrel-1851069528.html

ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.02.2023

ВСУ обстреляли Горловку

Украинские войска за 10 минут выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 82 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:36

2023-02-10T11:36

2023-02-10T11:36

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 82 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 10.30 - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230210/normadiya-1851043478.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия