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ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.02.2023
ВСУ обстреляли Горловку
Украинские войска за 10 минут выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 82 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:36
2023-02-10T11:36
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 82 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 10.30 - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230210/normadiya-1851043478.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
11:36 10.02.2023
 
ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов и пять мин

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 82 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 10.30 - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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