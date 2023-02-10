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Журналист нашел компанию, обслуживавшую обрушившийся в Новосибирске дом - РИА Новости, 10.02.2023
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Журналист нашел компанию, обслуживавшую обрушившийся в Новосибирске дом
Журналист нашел компанию, обслуживавшую обрушившийся в Новосибирске дом - РИА Новости, 10.02.2023
Журналист нашел компанию, обслуживавшую обрушившийся в Новосибирске дом
Помещение, в котором в Омске зарегистрирована компания "Межрегионгаз Сервис", чьи сотрудники задержаны по делу о частичном обрушении дома в Новосибирске,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:08
2023-02-10T12:08
происшествия
новосибирск
называевский район
омская область
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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ОМСК, 10 фев - РИА Новости. Помещение, в котором в Омске зарегистрирована компания "Межрегионгаз Сервис", чьи сотрудники задержаны по делу о частичном обрушении дома в Новосибирске, находится в закрытом сарае без опознавательных табличек, убедился корреспондент РИА Новости. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы уже завершены, 13 человек погибли. Накануне СК сообщил о задержании двух жителей Омской области, 45-летней женщины и 25-летнего мужчины, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах этого дома. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Здание, в котором зарегистрирована компания, находится на улице 22-го Партсъезда в Омске. Оно похоже на сарай, перед которым разложены доски и строительные материалы, колодезные кольца. Помещение закрыто, вывесок и табличек нет, на окнах решетки. На стук никто не ответил, но перед воротами чистили снег. Местные жители, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, рассказали, что не раз замечали, как сюда приезжали клиенты, недовольные услугами компании, но ни разу никого не застали. ООО "Межрегионгаз Сервис" было зарегистрировано 23 апреля 2020 года по адресу 22-го Партсъезда, 49 офис 14, учредителем указан Павел Мочула. Такая же компания зарегистрирована в селе Мангут Называевского района Омской области. Сотрудники занимаются санитарно-техническими работами и кондиционерами. Корреспондент также пообщался и с жильцами дома 28-А по улице 2-я Солнечная, в котором зарегистрирован, но, видимо, не проживает задержанный 25-летний омич. Они рассказали, что в этой квартире постоянно сменялись квартиранты. Один из соседей вспомнил молодого человека, который жил здесь около полугода назад, ездил на мотоцикле и ходил в спецовке. Сейчас в этой квартире живет пожилая женщина, она заявила, что купила жилплощадь три месяца назад и кроме нее тут никого нет. Собеседница добавила, что ничего про предыдущих жильцов не знает, а про трагедию в Новосибирске даже не слышала.
https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851072287.html
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новосибирск
называевский район
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60
происшествия, новосибирск, называевский район, омская область, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Новосибирск, Называевский район, Омская область, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
12:08 10.02.2023
 
Журналист нашел компанию, обслуживавшую обрушившийся в Новосибирске дом

Компания, чьи сотрудники задержаны из-за обрушения дома в Новосибирске, находится в сарае

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкНа месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Читать ria.ru в
ОМСК, 10 фев - РИА Новости. Помещение, в котором в Омске зарегистрирована компания "Межрегионгаз Сервис", чьи сотрудники задержаны по делу о частичном обрушении дома в Новосибирске, находится в закрытом сарае без опознавательных табличек, убедился корреспондент РИА Новости.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы уже завершены, 13 человек погибли. Накануне СК сообщил о задержании двух жителей Омской области, 45-летней женщины и 25-летнего мужчины, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах этого дома. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 11:50
В квартирах обрушившегося дома в Новосибирске меняли газовые шланги
Здание, в котором зарегистрирована компания, находится на улице 22-го Партсъезда в Омске. Оно похоже на сарай, перед которым разложены доски и строительные материалы, колодезные кольца. Помещение закрыто, вывесок и табличек нет, на окнах решетки. На стук никто не ответил, но перед воротами чистили снег.
Местные жители, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, рассказали, что не раз замечали, как сюда приезжали клиенты, недовольные услугами компании, но ни разу никого не застали. ООО "Межрегионгаз Сервис" было зарегистрировано 23 апреля 2020 года по адресу 22-го Партсъезда, 49 офис 14, учредителем указан Павел Мочула. Такая же компания зарегистрирована в селе Мангут Называевского района Омской области. Сотрудники занимаются санитарно-техническими работами и кондиционерами.
Корреспондент также пообщался и с жильцами дома 28-А по улице 2-я Солнечная, в котором зарегистрирован, но, видимо, не проживает задержанный 25-летний омич. Они рассказали, что в этой квартире постоянно сменялись квартиранты. Один из соседей вспомнил молодого человека, который жил здесь около полугода назад, ездил на мотоцикле и ходил в спецовке.
Сейчас в этой квартире живет пожилая женщина, она заявила, что купила жилплощадь три месяца назад и кроме нее тут никого нет. Собеседница добавила, что ничего про предыдущих жильцов не знает, а про трагедию в Новосибирске даже не слышала.
Фигурантка дела об обрушении дома в Новосибирске в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 11:35
Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске
 
ПроисшествияНовосибирскНазываевский районОмская областьВзрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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