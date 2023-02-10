https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851065110.html
Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации
Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации - РИА Новости, 10.02.2023
Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации
Семьям погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске выплатят по 1 миллиону рублей, получившим ранения жильцам - по 200-400, сообщил в пятницу... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:25
2023-02-10T11:25
2023-02-10T11:37
происшествия
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
новосибирская область
андрей травников
анатолий локоть
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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Семьям погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске выплатят по 1 миллиону рублей, получившим ранения жильцам - по 200-400, сообщил в пятницу журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников."Определен пакет помощи для жильцов Линейной, 39. Уже начались выплаты в качестве соц поддержки для решения первоочередные вопросов. Начались выплаты по 100 тысяч рублей на каждую квартиру. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества в зависимости от виду утраты на каждого человека от 50 до 100 тысяч рублей", - рассказал он.Также приняты решения о поддержке пострадавших и семей, в которых люди погибли.В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что для пострадавших и их семей развернут специальный консультационный центр.
https://ria.ru/20230210/zavaly-1851016787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Происшествия, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Новосибирская область, Андрей Травников, Анатолий Локоть
11:25 10.02.2023 (обновлено: 11:37 10.02.2023)
Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации
Семьям погибших при частичном обрушении дома в Новосибирске выплатят по миллиону рублей