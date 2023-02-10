https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851065110.html

Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации

Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации - РИА Новости, 10.02.2023

Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации

Семьям погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске выплатят по 1 миллиону рублей, получившим ранения жильцам - по 200-400, сообщил в пятницу... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:25

2023-02-10T11:25

2023-02-10T11:37

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

новосибирская область

андрей травников

анатолий локоть

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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Семьям погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске выплатят по 1 миллиону рублей, получившим ранения жильцам - по 200-400, сообщил в пятницу журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников."Определен пакет помощи для жильцов Линейной, 39. Уже начались выплаты в качестве соц поддержки для решения первоочередные вопросов. Начались выплаты по 100 тысяч рублей на каждую квартиру. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества в зависимости от виду утраты на каждого человека от 50 до 100 тысяч рублей", - рассказал он.Также приняты решения о поддержке пострадавших и семей, в которых люди погибли.В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что для пострадавших и их семей развернут специальный консультационный центр.

https://ria.ru/20230210/zavaly-1851016787.html

https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851007382.html

новосибирск

новосибирская область

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Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, новосибирская область, андрей травников, анатолий локоть