Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851065110.html
Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации
Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации - РИА Новости, 10.02.2023
Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации
Семьям погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске выплатят по 1 миллиону рублей, получившим ранения жильцам - по 200-400, сообщил в пятницу... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:25
2023-02-10T11:37
происшествия
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
новосибирская область
андрей травников
анатолий локоть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850973683_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_8c64f97fe6df478fd4630dcfd0fc81f8.jpg
НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Семьям погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске выплатят по 1 миллиону рублей, получившим ранения жильцам - по 200-400, сообщил в пятницу журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников."Определен пакет помощи для жильцов Линейной, 39. Уже начались выплаты в качестве соц поддержки для решения первоочередные вопросов. Начались выплаты по 100 тысяч рублей на каждую квартиру. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества в зависимости от виду утраты на каждого человека от 50 до 100 тысяч рублей", - рассказал он.Также приняты решения о поддержке пострадавших и семей, в которых люди погибли.В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что для пострадавших и их семей развернут специальный консультационный центр.
https://ria.ru/20230210/zavaly-1851016787.html
https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851007382.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850973683_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_e3457e0223e2669a1374f99d1851456f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, новосибирская область, андрей травников, анатолий локоть
Происшествия, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Новосибирская область, Андрей Травников, Анатолий Локоть
11:25 10.02.2023 (обновлено: 11:37 10.02.2023)
 
Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации

Семьям погибших при частичном обрушении дома в Новосибирске выплатят по миллиону рублей

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкСпасатели разбирают завалы в Новосибирске
Спасатели разбирают завалы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Спасатели разбирают завалы в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Семьям погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске выплатят по 1 миллиону рублей, получившим ранения жильцам - по 200-400, сообщил в пятницу журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
"Определен пакет помощи для жильцов Линейной, 39. Уже начались выплаты в качестве соц поддержки для решения первоочередные вопросов. Начались выплаты по 100 тысяч рублей на каждую квартиру. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества в зависимости от виду утраты на каждого человека от 50 до 100 тысяч рублей", - рассказал он.
Кадры с места взрыва газа в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 08:41
Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек
Также приняты решения о поддержке пострадавших и семей, в которых люди погибли.
"Для пострадавших в зависимости от тяжести будут выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека. Семьям погибших будет оказана помощь, связанная с погребением и выплачено на каждую семью 1 миллион рублей", - сказал губернатор.
В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что для пострадавших и их семей развернут специальный консультационный центр.
Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 06:31
Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до 13
 
ПроисшествияНовосибирскВзрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеНовосибирская областьАндрей ТравниковАнатолий Локоть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала