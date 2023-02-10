https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851017790.html

Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах

Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах - РИА Новости, 10.02.2023

Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах

Семь пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске остаются в больницах, двоих уже выписали, сообщила замминистра здравоохранения... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:55

2023-02-10T08:55

2023-02-10T09:06

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850973319_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d55833e9ddfa7d82b5dc5c7356d87e81.jpg

НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Семь пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске остаются в больницах, двоих уже выписали, сообщила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, 13 человек погибли."Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Еще двое, после обследования и оказания необходимой помощи, были выписаны на амбулаторный этап лечения. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тактика лечения согласована в режиме телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром им. Пирогова", – сказала Шалыгина в видеосообщении в Telegram-канале облправительства.По словам замминистра, в четырех стационарах Новосибирска в настоящее время продолжают лечение семь пациентов из числа тех, кто поступил во вторник после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной. Пациентов приняли Городская больница № 1, больница № 34, Областная клиническая больница и НИИТО, куда накануне перевели одну из пострадавших.В эвакуации пострадавших и оказании экстренной медицинской помощи при ЧП было задействовано 19 бригад скорой помощи.

https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851004584.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске