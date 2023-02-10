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Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах - РИА Новости, 10.02.2023
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Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах
Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах - РИА Новости, 10.02.2023
Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах
Семь пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске остаются в больницах, двоих уже выписали, сообщила замминистра здравоохранения... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:55
2023-02-10T09:06
происшествия
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Семь пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске остаются в больницах, двоих уже выписали, сообщила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, 13 человек погибли."Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Еще двое, после обследования и оказания необходимой помощи, были выписаны на амбулаторный этап лечения. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тактика лечения согласована в режиме телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром им. Пирогова", – сказала Шалыгина в видеосообщении в Telegram-канале облправительства.По словам замминистра, в четырех стационарах Новосибирска в настоящее время продолжают лечение семь пациентов из числа тех, кто поступил во вторник после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной. Пациентов приняли Городская больница № 1, больница № 34, Областная клиническая больница и НИИТО, куда накануне перевели одну из пострадавших.В эвакуации пострадавших и оказании экстренной медицинской помощи при ЧП было задействовано 19 бригад скорой помощи.
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происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
08:55 10.02.2023 (обновлено: 09:06 10.02.2023)
 
Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах

Минздрав: семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкСпасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Семь пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске остаются в больницах, двоих уже выписали, сообщила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, 13 человек погибли.
"Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Еще двое, после обследования и оказания необходимой помощи, были выписаны на амбулаторный этап лечения. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тактика лечения согласована в режиме телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром им. Пирогова", – сказала Шалыгина в видеосообщении в Telegram-канале облправительства.
По словам замминистра, в четырех стационарах Новосибирска в настоящее время продолжают лечение семь пациентов из числа тех, кто поступил во вторник после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной. Пациентов приняли Городская больница № 1, больница № 34, Областная клиническая больница и НИИТО, куда накануне перевели одну из пострадавших.
В эвакуации пострадавших и оказании экстренной медицинской помощи при ЧП было задействовано 19 бригад скорой помощи.
Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
05:30
МЧС завершило работы на месте взрыва газа в Новосибирске
 
ПроисшествияНовосибирскВзрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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