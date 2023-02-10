https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851017790.html
Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах
Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах - РИА Новости, 10.02.2023
Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах
Семь пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске остаются в больницах, двоих уже выписали, сообщила замминистра здравоохранения... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:55
2023-02-10T08:55
2023-02-10T09:06
происшествия
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Семь пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске остаются в больницах, двоих уже выписали, сообщила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, 13 человек погибли."Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Еще двое, после обследования и оказания необходимой помощи, были выписаны на амбулаторный этап лечения. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тактика лечения согласована в режиме телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром им. Пирогова", – сказала Шалыгина в видеосообщении в Telegram-канале облправительства.По словам замминистра, в четырех стационарах Новосибирска в настоящее время продолжают лечение семь пациентов из числа тех, кто поступил во вторник после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной. Пациентов приняли Городская больница № 1, больница № 34, Областная клиническая больница и НИИТО, куда накануне перевели одну из пострадавших.В эвакуации пострадавших и оказании экстренной медицинской помощи при ЧП было задействовано 19 бригад скорой помощи.
https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851004584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
08:55 10.02.2023 (обновлено: 09:06 10.02.2023)
Семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах
Минздрав: семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости.
Семь пострадавших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Новосибирске остаются в больницах, двоих уже выписали, сообщила
замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, 13 человек погибли.
"Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Еще двое, после обследования и оказания необходимой помощи, были выписаны на амбулаторный этап лечения. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тактика лечения согласована в режиме телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром им. Пирогова", – сказала Шалыгина в видеосообщении в Telegram-канале облправительства.
По словам замминистра, в четырех стационарах Новосибирска в настоящее время продолжают лечение семь пациентов из числа тех, кто поступил во вторник после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной. Пациентов приняли Городская больница № 1, больница № 34, Областная клиническая больница и НИИТО, куда накануне перевели одну из пострадавших.
В эвакуации пострадавших и оказании экстренной медицинской помощи при ЧП было задействовано 19 бригад скорой помощи.