https://ria.ru/20230210/neft-1851170477.html

Китай и Индия могут снизить импорт российской нефти, считает эксперт

Китай и Индия могут снизить импорт российской нефти, считает эксперт - РИА Новости, 10.02.2023

Китай и Индия могут снизить импорт российской нефти, считает эксперт

Существует риск, что Китай и Индия могут в среднесрочной перспективе снизить закупки российской нефти, если у них появится экономически привлекательная... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:52

2023-02-10T14:52

2023-02-10T14:57

экономика

китай

индия

цены на нефть

sinopec

petrochina

cnooc

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Существует риск, что Китай и Индия могут в среднесрочной перспективе снизить закупки российской нефти, если у них появится экономически привлекательная альтернатива, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. "Существует риск, что Индия и Китай могут в среднесрочной перспективе снизить импорт российской нефти, если у них появится экономическая привлекательная альтернатива. Мы уже видели такую волатильность с поставками в Турцию, которые в сентябре достигали 400 тысяч баррелей в сутки, в ноябре они снизились до 360 тысяч баррелей в сутки, а после 5 декабря упали до 50 тысяч", - сказал эксперт. Ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что китайские государственные нефтеперерабатывающие компании Sinopec, PetroChina и CNOOC ускорили закупки российской нефти на фоне привлекательных цен и восстановления спроса в стране. А в понедельник агентство сообщало, что Индия значительно нарастила поставки нефтепродуктов в Европу и США за счет роста закупок российской нефти. При этом накануне Блумберг отмечал со ссылкой на прогнозы компании Energy Aspects Ltd, что ежедневный импорт нефти Китаем из России может увеличиться в этом году на 500 тысяч баррелей и составить около 2,2 миллиона баррелей или даже вырасти до 2,5 миллионов баррелей в сутки, если Пекин решит пополнять свои коммерческие или стратегические нефтяные запасы. Однако, по мнению Потавина, Китай пополняет стратегические запасы либо когда цены на нефть активно снижаются, либо когда внутреннее потребление сырья становится низким. "В остальных случаях закупки нефти обычно идут на текущее потребление. Поскольку КНР - крупнейший импортер нефти в мире, включение закупок в резервы параллельно с обычным потреблением сильно разгонит цены, что отразится на внутренней инфляции в стране", - отметил он.

https://ria.ru/20230210/neft-1851136659.html

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

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экономика, китай, индия, цены на нефть, sinopec, petrochina, cnooc, россия