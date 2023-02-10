https://ria.ru/20230210/neft-1851136659.html

Новак назвал решение о сокращении добычи нефти в марте добровольным

Новак назвал решение о сокращении добычи нефти в марте добровольным - РИА Новости, 10.02.2023

Новак назвал решение о сокращении добычи нефти в марте добровольным

Решение России сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки является добровольным и принято без международных консультаций, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:53

2023-02-10T13:53

2023-02-10T14:17

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

австралия

владимир путин

сша

евросоюз

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение России сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки является добровольным и принято без международных консультаций, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Это добровольное сокращение - консультаций по нему ни с кем не было", - сказал Новак. Ранее в пятницу Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Такое решение, сказал он, будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать исходя из ситуации на рынке.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.С 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).Президент России Владимир Путин в конце 2022 года свои указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Контрмеры по нефти заработали 1 февраля, по нефтепродуктам – заработают с даты, которую еще предстоит определить правительству.

https://ria.ru/20230207/neft-1850170841.html

https://ria.ru/20230210/lukashenko-1851110299.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, австралия, владимир путин, сша, евросоюз, санкции в отношении россии