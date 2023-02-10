https://ria.ru/20230210/neft-1851068216.html

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти - РИА Новости, 10.02.2023

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:32

2023-02-10T11:32

2023-02-10T12:49

экономика

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак.Новак добавил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать в соответствии с ситуацией на рынке.Он напомнил, что Россия запретила отсылки "к любым нелегитимным рестрикциям" в договорах на поставку нефти. Таким образом Москва нивелирует угрозу мировому рынку черного золота.Сейчас Россия полностью реализует все добытую нефть, подчеркнул вице-премьер."Однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка", — указал Новак.В конце прошлого года вице-премьер говорил, что Россия после применения лимита цен ЕС и G7 на российскую нефть и ответного запрета поставок по потолку готова к снижению добычи нефти в начале 2023 года на пять-семь процентов, или 500-700 тысяч баррелей в сутки.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять черное золото по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.Президентский указ действует до июля 2023 года.

https://ria.ru/20230208/neft-1850547806.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, цены на нефть