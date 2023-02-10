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Россия в марте добровольно сократит добычу нефти - РИА Новости, 10.02.2023
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Россия в марте добровольно сократит добычу нефти
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти - РИА Новости, 10.02.2023
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:32
2023-02-10T12:49
экономика
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак.Новак добавил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать в соответствии с ситуацией на рынке.Он напомнил, что Россия запретила отсылки "к любым нелегитимным рестрикциям" в договорах на поставку нефти. Таким образом Москва нивелирует угрозу мировому рынку черного золота.Сейчас Россия полностью реализует все добытую нефть, подчеркнул вице-премьер."Однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка", — указал Новак.В конце прошлого года вице-премьер говорил, что Россия после применения лимита цен ЕС и G7 на российскую нефть и ответного запрета поставок по потолку готова к снижению добычи нефти в начале 2023 года на пять-семь процентов, или 500-700 тысяч баррелей в сутки.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять черное золото по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.Президентский указ действует до июля 2023 года.
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экономика, россия, цены на нефть
Экономика, Россия, Цены на нефть
11:32 10.02.2023 (обновлено: 12:49 10.02.2023)
 
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти

Новак: Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", — объяснил он.

Новак добавил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать в соответствии с ситуацией на рынке.
Он напомнил, что Россия запретила отсылки "к любым нелегитимным рестрикциям" в договорах на поставку нефти. Таким образом Москва нивелирует угрозу мировому рынку черного золота.
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Сейчас Россия полностью реализует все добытую нефть, подчеркнул вице-премьер.
"Однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка", — указал Новак.
В конце прошлого года вице-премьер говорил, что Россия после применения лимита цен ЕС и G7 на российскую нефть и ответного запрета поставок по потолку готова к снижению добычи нефти в начале 2023 года на пять-семь процентов, или 500-700 тысяч баррелей в сутки.
С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять черное золото по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Президентский указ действует до июля 2023 года.
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