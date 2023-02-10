https://ria.ru/20230210/neft-1851068216.html
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти - РИА Новости, 10.02.2023
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:32
2023-02-10T11:32
2023-02-10T12:49
экономика
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак.Новак добавил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать в соответствии с ситуацией на рынке.Он напомнил, что Россия запретила отсылки "к любым нелегитимным рестрикциям" в договорах на поставку нефти. Таким образом Москва нивелирует угрозу мировому рынку черного золота.Сейчас Россия полностью реализует все добытую нефть, подчеркнул вице-премьер."Однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка", — указал Новак.В конце прошлого года вице-премьер говорил, что Россия после применения лимита цен ЕС и G7 на российскую нефть и ответного запрета поставок по потолку готова к снижению добычи нефти в начале 2023 года на пять-семь процентов, или 500-700 тысяч баррелей в сутки.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять черное золото по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.Президентский указ действует до июля 2023 года.
https://ria.ru/20230208/neft-1850547806.html
https://ria.ru/20230210/dobycha-1851019376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, цены на нефть
Экономика, Россия, Цены на нефть
11:32 10.02.2023 (обновлено: 12:49 10.02.2023)
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти
Новак: Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", — объяснил он.
Новак добавил, что при принятии дальнейших решений Москва
будет действовать в соответствии с ситуацией на рынке.
Он напомнил, что Россия запретила отсылки "к любым нелегитимным рестрикциям" в договорах на поставку нефти. Таким образом Москва нивелирует угрозу мировому рынку черного золота.
Сейчас Россия полностью реализует все добытую нефть, подчеркнул вице-премьер.
"Однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка", — указал Новак.
В конце прошлого года вице-премьер говорил, что Россия после применения лимита цен ЕС
и G7
на российскую нефть и ответного запрета поставок по потолку готова к снижению добычи нефти в начале 2023 года на пять-семь процентов, или 500-700 тысяч баррелей в сутки.
С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия
и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять черное золото по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Президентский указ действует до июля 2023 года.