https://ria.ru/20230210/natsvalyuty-1851003357.html
Россия и КНР в два раза нарастили долю нацвалют в торговле, заявил посол
Россия и КНР в два раза нарастили долю нацвалют в торговле, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023
Россия и КНР в два раза нарастили долю нацвалют в торговле, заявил посол
Во взаимной торговле с Китаем за 2022 год в два раза увеличилась доля использования нацвалют, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пекине Игорь... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T05:06
2023-02-10T05:06
2023-02-10T09:41
экономика
цены на нефть
россия
китай
пекин
игорь моргулов
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ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Во взаимной торговле с Китаем за 2022 год в два раза увеличилась доля использования нацвалют, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пекине Игорь Моргулов. Он отметил, что темпы перехода на торговлю в нацвалютах "очень впечатляющие". "К особо значимым достижениям прошлого года я бы отнес и то, что мы перешли на расчеты в национальных денежных единицах за поставки отдельных наименований энергоресурсов. С учетом того удельного веса, который занимают энергоресурсы в двустороннем товарообороте, это очень важное решение", — подчеркнул российский посол.При этом, добавил Моргулов, растет и спрос на юани на российской бирже.
https://ria.ru/20230210/pekin-1851002758.html
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экономика, цены на нефть, россия, китай, пекин, игорь моргулов
Экономика, Цены на нефть, Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов
05:06 10.02.2023 (обновлено: 09:41 10.02.2023)
Россия и КНР в два раза нарастили долю нацвалют в торговле, заявил посол
Моргулов: Россия и КНР за 2022 год в два раза нарастили долю нацвалют во взаимной торговле
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Во взаимной торговле с Китаем за 2022 год в два раза увеличилась доля использования нацвалют, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пекине Игорь Моргулов.
"Сегодня по итогам прошлого года мы оцениваем долю использования нацвалют во взаимной торговле примерно в 50 процентов, то есть примерно половина товарооборота у нас сегодня обслуживается в юанях и рублях", — уточнил дипломат.
Он отметил, что темпы перехода на торговлю в нацвалютах "очень впечатляющие".
"К особо значимым достижениям прошлого года я бы отнес и то, что мы перешли на расчеты в национальных денежных единицах за поставки отдельных наименований энергоресурсов. С учетом того удельного веса, который занимают энергоресурсы в двустороннем товарообороте, это очень важное решение", — подчеркнул российский посол.
При этом, добавил Моргулов, растет и спрос на юани на российской бирже.