https://ria.ru/20230210/natsvalyuty-1851003357.html

Россия и КНР в два раза нарастили долю нацвалют в торговле, заявил посол

Россия и КНР в два раза нарастили долю нацвалют в торговле, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023

Россия и КНР в два раза нарастили долю нацвалют в торговле, заявил посол

Во взаимной торговле с Китаем за 2022 год в два раза увеличилась доля использования нацвалют, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пекине Игорь... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T05:06

2023-02-10T05:06

2023-02-10T09:41

экономика

цены на нефть

россия

китай

пекин

игорь моргулов

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ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Во взаимной торговле с Китаем за 2022 год в два раза увеличилась доля использования нацвалют, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пекине Игорь Моргулов. Он отметил, что темпы перехода на торговлю в нацвалютах "очень впечатляющие". "К особо значимым достижениям прошлого года я бы отнес и то, что мы перешли на расчеты в национальных денежных единицах за поставки отдельных наименований энергоресурсов. С учетом того удельного веса, который занимают энергоресурсы в двустороннем товарообороте, это очень важное решение", — подчеркнул российский посол.При этом, добавил Моргулов, растет и спрос на юани на российской бирже.

https://ria.ru/20230210/pekin-1851002758.html

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китай

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экономика, цены на нефть, россия, китай, пекин, игорь моргулов