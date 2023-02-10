https://ria.ru/20230210/napadeniya-1851267071.html
В РПЦ рассказали о нападениях на храмы в Эфиопии
В РПЦ рассказали о нападениях на храмы в Эфиопии - РИА Новости, 10.02.2023
В РПЦ рассказали о нападениях на храмы в Эфиопии
Всплеск насилия наблюдается в отношении представителей Эфиопской церкви, раскольники захватывают храмы, есть жертвы среди духовенства, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:23
2023-02-10T18:23
2023-02-10T18:23
религия
эфиопия
северная америка
европа
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Всплеск насилия наблюдается в отношении представителей Эфиопской церкви, раскольники захватывают храмы, есть жертвы среди духовенства, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).Как уточнили в ОВЦС, Эфиопская церковь – третья по численности верующих христианская церковь в мире после Римско-католической и Русской православной, она насчитывает около 60 миллионов прихожан. Большая часть из них проживает в Эфиопии, но диаспора есть в Северной Америке, Европе и других странах Африки. Эфиопская церковь также одна из древнейших, а Эфиопия (тогда - Аксумская империя) была одной из первых стран, принявших христианство на государственном уровне – в начале IV века, как Византия и Армения."В последние дни в Эфиопии обострилась ситуация, связанная с давлением на Эфиопскую церковь: активизировалась группа схизматиков (раскольников – ред.), которые пытаются насадить раскол в Церкви. Были случаи атак на храмы с целью их захвата, уже есть погибшие среди тех, кто эти храмы защищает, включая духовенство Эфиопской церкви", - сказал Игумнов.Он отметил, что Эфиопская церковь – крупнейшая в стране, часть населения которой традиционно исповедует ислам, однако "в Эфиопии много веков есть межрелигиозное согласие и паритет в отношениях между христианами и мусульманами". По словам священника, раскол же в Эфиопской церкви вызван политическими, а не религиозными причинами."Этот маргинальный раскол продвигается сравнительно небольшой группой лиц в одном из регионов Эфиопии. Он возник по политическим причинам, создан искусственно. Ситуация напоминает чем-то Украину и украинских раскольников начала 90-х годов, есть и внешнее влияние. Опасность момента связана с тем, что раскольники громят храмы и нападают на духовенство и верующих, и эти акты насилия остаются без должной реакции со стороны местных силовых структур", - пояснил представитель РПЦ.Он добавил, что среди верующих попытки захвата храмов канонической Эфиопской церкви "вызвали возмущение и протест", а "Эфиопский патриарх Абуна Матфий благословил в эти дни возносить особые молитвы о Церкви и стране"."Абуна Матфий обратился к лидерам крупнейших церквей мира с просьбой о поддержке Эфиопской церкви, традиционной для ее народа. Соответствующее письмо получил и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он направил Эфиопскому патриарху послание с выражением всецелой поддержки", - сказал Игумнов.Он добавил, что Русская православная церковь имеет давние связи с христианами Эфиопии: "исторически не раз возникали ситуации, когда в трудные моменты оказывалась взаимная поддержка, так происходит и сейчас, наши контакты особенно активно развиваются в последние годы".
https://ria.ru/20230207/eres-1850289588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эфиопия, северная америка, европа, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Эфиопия, Северная Америка, Европа, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
В РПЦ рассказали о нападениях на храмы в Эфиопии
Представитель РПЦ: Всплеск насилия наблюдается в отношении верующих Эфиопской церкви
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Всплеск насилия наблюдается в отношении представителей Эфиопской церкви, раскольники захватывают храмы, есть жертвы среди духовенства, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Как уточнили в ОВЦС, Эфиопская церковь – третья по численности верующих христианская церковь в мире после Римско-католической и Русской православной, она насчитывает около 60 миллионов прихожан. Большая часть из них проживает в Эфиопии
, но диаспора есть в Северной Америке
, Европе
и других странах Африки
. Эфиопская церковь также одна из древнейших, а Эфиопия (тогда - Аксумская империя) была одной из первых стран, принявших христианство на государственном уровне – в начале IV века, как Византия и Армения
.
"В последние дни в Эфиопии обострилась ситуация, связанная с давлением на Эфиопскую церковь: активизировалась группа схизматиков (раскольников – ред.), которые пытаются насадить раскол в Церкви. Были случаи атак на храмы с целью их захвата, уже есть погибшие среди тех, кто эти храмы защищает, включая духовенство Эфиопской церкви", - сказал Игумнов.
Он отметил, что Эфиопская церковь – крупнейшая в стране, часть населения которой традиционно исповедует ислам, однако "в Эфиопии много веков есть межрелигиозное согласие и паритет в отношениях между христианами и мусульманами". По словам священника, раскол же в Эфиопской церкви вызван политическими, а не религиозными причинами.
"Этот маргинальный раскол продвигается сравнительно небольшой группой лиц в одном из регионов Эфиопии. Он возник по политическим причинам, создан искусственно. Ситуация напоминает чем-то Украину
и украинских раскольников начала 90-х годов, есть и внешнее влияние. Опасность момента связана с тем, что раскольники громят храмы и нападают на духовенство и верующих, и эти акты насилия остаются без должной реакции со стороны местных силовых структур", - пояснил представитель РПЦ
.
Он добавил, что среди верующих попытки захвата храмов канонической Эфиопской церкви "вызвали возмущение и протест", а "Эфиопский патриарх Абуна Матфий благословил в эти дни возносить особые молитвы о Церкви и стране".
"Абуна Матфий обратился к лидерам крупнейших церквей мира с просьбой о поддержке Эфиопской церкви, традиционной для ее народа. Соответствующее письмо получил и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он направил Эфиопскому патриарху послание с выражением всецелой поддержки", - сказал Игумнов.
Он добавил, что Русская православная церковь имеет давние связи с христианами Эфиопии: "исторически не раз возникали ситуации, когда в трудные моменты оказывалась взаимная поддержка, так происходит и сейчас, наши контакты особенно активно развиваются в последние годы".