https://ria.ru/20230210/napadeniya-1851267071.html

В РПЦ рассказали о нападениях на храмы в Эфиопии

В РПЦ рассказали о нападениях на храмы в Эфиопии - РИА Новости, 10.02.2023

В РПЦ рассказали о нападениях на храмы в Эфиопии

Всплеск насилия наблюдается в отношении представителей Эфиопской церкви, раскольники захватывают храмы, есть жертвы среди духовенства, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:23

2023-02-10T18:23

2023-02-10T18:23

религия

эфиопия

северная америка

европа

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Всплеск насилия наблюдается в отношении представителей Эфиопской церкви, раскольники захватывают храмы, есть жертвы среди духовенства, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).Как уточнили в ОВЦС, Эфиопская церковь – третья по численности верующих христианская церковь в мире после Римско-католической и Русской православной, она насчитывает около 60 миллионов прихожан. Большая часть из них проживает в Эфиопии, но диаспора есть в Северной Америке, Европе и других странах Африки. Эфиопская церковь также одна из древнейших, а Эфиопия (тогда - Аксумская империя) была одной из первых стран, принявших христианство на государственном уровне – в начале IV века, как Византия и Армения."В последние дни в Эфиопии обострилась ситуация, связанная с давлением на Эфиопскую церковь: активизировалась группа схизматиков (раскольников – ред.), которые пытаются насадить раскол в Церкви. Были случаи атак на храмы с целью их захвата, уже есть погибшие среди тех, кто эти храмы защищает, включая духовенство Эфиопской церкви", - сказал Игумнов.Он отметил, что Эфиопская церковь – крупнейшая в стране, часть населения которой традиционно исповедует ислам, однако "в Эфиопии много веков есть межрелигиозное согласие и паритет в отношениях между христианами и мусульманами". По словам священника, раскол же в Эфиопской церкви вызван политическими, а не религиозными причинами."Этот маргинальный раскол продвигается сравнительно небольшой группой лиц в одном из регионов Эфиопии. Он возник по политическим причинам, создан искусственно. Ситуация напоминает чем-то Украину и украинских раскольников начала 90-х годов, есть и внешнее влияние. Опасность момента связана с тем, что раскольники громят храмы и нападают на духовенство и верующих, и эти акты насилия остаются без должной реакции со стороны местных силовых структур", - пояснил представитель РПЦ.Он добавил, что среди верующих попытки захвата храмов канонической Эфиопской церкви "вызвали возмущение и протест", а "Эфиопский патриарх Абуна Матфий благословил в эти дни возносить особые молитвы о Церкви и стране"."Абуна Матфий обратился к лидерам крупнейших церквей мира с просьбой о поддержке Эфиопской церкви, традиционной для ее народа. Соответствующее письмо получил и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он направил Эфиопскому патриарху послание с выражением всецелой поддержки", - сказал Игумнов.Он добавил, что Русская православная церковь имеет давние связи с христианами Эфиопии: "исторически не раз возникали ситуации, когда в трудные моменты оказывалась взаимная поддержка, так происходит и сейчас, наши контакты особенно активно развиваются в последние годы".

https://ria.ru/20230207/eres-1850289588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эфиопия, северная америка, европа, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, московский патриархат, религия