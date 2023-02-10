https://ria.ru/20230210/napadeniya-1851219650.html
В Таганроге задержали банду, нападавшую на магазины с игрушечным оружием
В Таганроге задержали банду, нападавшую на магазины с игрушечным оружием - РИА Новости, 10.02.2023
В Таганроге задержали банду, нападавшую на магазины с игрушечным оружием
Полицейские задержали четырех жителей Таганрога Ростовской области, подозреваемых в серии разбойных нападений на магазины с игрушечным пистолетом, сообщает... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:33
2023-02-10T16:33
2023-02-10T16:33
происшествия
таганрог
ростовская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Полицейские задержали четырех жителей Таганрога Ростовской области, подозреваемых в серии разбойных нападений на магазины с игрушечным пистолетом, сообщает ГУМВД России по региону. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о нападении на продуктовый магазин в Таганроге. Полицейские выяснили, что в торговое помещение ворвался молодой человек в капюшоне с натянутой на лицо футболкой и, угрожая пистолетом сотруднице магазина, потребовал всю имеющуюся наличность. Получив деньги, он скрылся. "На одной из улиц города сотрудники ДПС заметили транспортное средство, в салоне которого находились три молодых человека и девушка. Водитель на требования полицейских предъявить документы не реагировал и пытался скрыться. Все пассажиры были доставлены в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении. Позже выяснилось, что задержанные причастны еще к двум аналогичным эпизодам. Все преступления они тщательно планировали. Они подыскивали магазин, затем их сообщница под видом покупательницы отправлялась на "разведку", изучала помещение, смотрела, много ли посетителей и есть ли охрана. После этого в торговый зал врывались ее подельники и, угрожая пистолетом, забирали деньги из кассы. "Установлено, что в качестве средства устрашения нападавшие использовали игрушечный пистолет", - уточняет полиция. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Двое из задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за кражу и покушение на убийство.
https://ria.ru/20230209/ograblenie-1850838700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, ростовская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Таганроге задержали банду, нападавшую на магазины с игрушечным оружием
Четырех жителей Таганрога задержали за нападения на магазины с игрушечным пистолетом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости.
Полицейские задержали четырех жителей Таганрога Ростовской области, подозреваемых в серии разбойных нападений на магазины с игрушечным пистолетом, сообщает
ГУМВД России по региону.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о нападении на продуктовый магазин в Таганроге. Полицейские выяснили, что в торговое помещение ворвался молодой человек в капюшоне с натянутой на лицо футболкой и, угрожая пистолетом сотруднице магазина, потребовал всю имеющуюся наличность. Получив деньги, он скрылся.
"На одной из улиц города сотрудники ДПС заметили транспортное средство, в салоне которого находились три молодых человека и девушка. Водитель на требования полицейских предъявить документы не реагировал и пытался скрыться. Все пассажиры были доставлены в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что задержанные причастны еще к двум аналогичным эпизодам. Все преступления они тщательно планировали. Они подыскивали магазин, затем их сообщница под видом покупательницы отправлялась на "разведку", изучала помещение, смотрела, много ли посетителей и есть ли охрана. После этого в торговый зал врывались ее подельники и, угрожая пистолетом, забирали деньги из кассы.
"Установлено, что в качестве средства устрашения нападавшие использовали игрушечный пистолет", - уточняет полиция.
Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Двое из задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за кражу и покушение на убийство.