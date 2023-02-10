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Ефимов: город заключит офсет на поставку противоопухолевых препаратов - РИА Новости, 10.02.2023
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Ефимов: город заключит офсет на поставку противоопухолевых препаратов
Ефимов: город заключит офсет на поставку противоопухолевых препаратов - РИА Новости, 10.02.2023
Ефимов: город заключит офсет на поставку противоопухолевых препаратов
от инвесторов на право заключение офсетного контракта по поставке городу противоопухолевых препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:12
2023-02-10T12:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство Москвы начало прием заявок от инвесторов на право заключение офсетного контракта по поставке городу противоопухолевых препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Заявки на участие в электронном конкурсе на право заключения офсета принимаются до 15 февраля включительно на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Победитель должен будет локализовать на территории города производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям (МНН). Инвестиции в проект составят не менее 400 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Он добавил, что, согласно условиям контракта, город гарантирует новому предприятию закупку продукции в течение четырех лет. Начало поставок в рамках офсета планируется на 2026 год.В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский указал, что офсетные контракты в фармацевтической отрасли помогают обеспечить бесперебойное снабжение лекарствами жителей Москвы."Город заинтересован в развитии такого сотрудничества с инвесторами и предлагает им дополнительные льготы – аренду земли под создание производств за один рубль в год, субсидирование расходов на подключение к инженерным сетям или на покупку оборудования, а также помощь в локализации предприятий", - подчеркнул Овчинский.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
12:12 10.02.2023
 

Ефимов: город заключит офсет на поставку противоопухолевых препаратов

© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство Москвы начало прием заявок от инвесторов на право заключение офсетного контракта по поставке городу противоопухолевых препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Заявки на участие в электронном конкурсе на право заключения офсета принимаются до 15 февраля включительно на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Победитель должен будет локализовать на территории города производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям (МНН). Инвестиции в проект составят не менее 400 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
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Он добавил, что, согласно условиям контракта, город гарантирует новому предприятию закупку продукции в течение четырех лет. Начало поставок в рамках офсета планируется на 2026 год.
В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский указал, что офсетные контракты в фармацевтической отрасли помогают обеспечить бесперебойное снабжение лекарствами жителей Москвы.
"Город заинтересован в развитии такого сотрудничества с инвесторами и предлагает им дополнительные льготы – аренду земли под создание производств за один рубль в год, субсидирование расходов на подключение к инженерным сетям или на покупку оборудования, а также помощь в локализации предприятий", - подчеркнул Овчинский.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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