https://ria.ru/20230210/moskva-1851086729.html

Ефимов: город заключит офсет на поставку противоопухолевых препаратов

Ефимов: город заключит офсет на поставку противоопухолевых препаратов - РИА Новости, 10.02.2023

Ефимов: город заключит офсет на поставку противоопухолевых препаратов

от инвесторов на право заключение офсетного контракта по поставке городу противоопухолевых препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:12

2023-02-10T12:12

2023-02-10T12:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840949118_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f761a551684e3e875c1d17a1a69a17e.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство Москвы начало прием заявок от инвесторов на право заключение офсетного контракта по поставке городу противоопухолевых препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Заявки на участие в электронном конкурсе на право заключения офсета принимаются до 15 февраля включительно на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Победитель должен будет локализовать на территории города производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям (МНН). Инвестиции в проект составят не менее 400 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Он добавил, что, согласно условиям контракта, город гарантирует новому предприятию закупку продукции в течение четырех лет. Начало поставок в рамках офсета планируется на 2026 год.В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский указал, что офсетные контракты в фармацевтической отрасли помогают обеспечить бесперебойное снабжение лекарствами жителей Москвы."Город заинтересован в развитии такого сотрудничества с инвесторами и предлагает им дополнительные льготы – аренду земли под создание производств за один рубль в год, субсидирование расходов на подключение к инженерным сетям или на покупку оборудования, а также помощь в локализации предприятий", - подчеркнул Овчинский.

https://ria.ru/20230210/energopotreblenie-1851039373.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)