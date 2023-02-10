https://ria.ru/20230210/moskva-1851050531.html
Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет
Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет - РИА Новости, 10.02.2023
Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет
Специалисты комплекса городского хозяйства за десять лет капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:47
2023-02-10T10:47
2023-02-10T10:47
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за десять лет капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. Всего за последние десять лет капитально отремонтировали в столице около 300 пешеходных переходов, что позволило сделать их более комфортными и безопасными", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что ремонт сооружений был необходим из-за частичного разрушения и износа ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительного состояния инженерных коммуникаций. "На всех объектах заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, обновили напольное покрытие, ступени и переходные площадки. Специалисты привели в порядок системы электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. Лестничные сходы и пандусы оборудовали системами обогрева", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что самые масштабные работы прошли в подземных пешеходных переходах на Зацепском валу и улице Коровий вал, площадь каждого сооружения составляет порядка трех тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20230209/ukazateli-1850710315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за десять лет капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. Всего за последние десять лет капитально отремонтировали в столице около 300 пешеходных переходов, что позволило сделать их более комфортными и безопасными", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что ремонт сооружений был необходим из-за частичного разрушения и износа ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительного состояния инженерных коммуникаций.
"На всех объектах заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, обновили напольное покрытие, ступени и переходные площадки. Специалисты привели в порядок системы электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. Лестничные сходы и пандусы оборудовали системами обогрева", - сказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что самые масштабные работы прошли в подземных пешеходных переходах на Зацепском валу и улице Коровий вал, площадь каждого сооружения составляет порядка трех тысяч квадратных метров.