https://ria.ru/20230210/moskva-1851050531.html

Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет

Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет - РИА Новости, 10.02.2023

Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет

Специалисты комплекса городского хозяйства за десять лет капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:47

2023-02-10T10:47

2023-02-10T10:47

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за десять лет капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. Всего за последние десять лет капитально отремонтировали в столице около 300 пешеходных переходов, что позволило сделать их более комфортными и безопасными", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что ремонт сооружений был необходим из-за частичного разрушения и износа ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительного состояния инженерных коммуникаций. "На всех объектах заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, обновили напольное покрытие, ступени и переходные площадки. Специалисты привели в порядок системы электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. Лестничные сходы и пандусы оборудовали системами обогрева", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что самые масштабные работы прошли в подземных пешеходных переходах на Зацепском валу и улице Коровий вал, площадь каждого сооружения составляет порядка трех тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20230209/ukazateli-1850710315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы