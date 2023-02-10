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Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет - РИА Новости, 10.02.2023
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Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет
Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет - РИА Новости, 10.02.2023
Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет
Специалисты комплекса городского хозяйства за десять лет капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:47
2023-02-10T10:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за десять лет капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. Всего за последние десять лет капитально отремонтировали в столице около 300 пешеходных переходов, что позволило сделать их более комфортными и безопасными", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что ремонт сооружений был необходим из-за частичного разрушения и износа ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительного состояния инженерных коммуникаций. "На всех объектах заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, обновили напольное покрытие, ступени и переходные площадки. Специалисты привели в порядок системы электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. Лестничные сходы и пандусы оборудовали системами обогрева", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что самые масштабные работы прошли в подземных пешеходных переходах на Зацепском валу и улице Коровий вал, площадь каждого сооружения составляет порядка трех тысяч квадратных метров.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
10:47 10.02.2023
 

Около 300 подземных переходов отремонтировали в Москве за десять лет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за десять лет капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. Всего за последние десять лет капитально отремонтировали в столице около 300 пешеходных переходов, что позволило сделать их более комфортными и безопасными", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что ремонт сооружений был необходим из-за частичного разрушения и износа ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительного состояния инженерных коммуникаций.
"На всех объектах заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, обновили напольное покрытие, ступени и переходные площадки. Специалисты привели в порядок системы электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. Лестничные сходы и пандусы оборудовали системами обогрева", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что самые масштабные работы прошли в подземных пешеходных переходах на Зацепском валу и улице Коровий вал, площадь каждого сооружения составляет порядка трех тысяч квадратных метров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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