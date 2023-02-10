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Житель Мордовии планировал стрельбу в людных местах - РИА Новости, 10.02.2023
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Житель Мордовии планировал стрельбу в людных местах
Житель Мордовии планировал стрельбу в людных местах - РИА Новости, 10.02.2023
Житель Мордовии планировал стрельбу в людных местах
Тридцатилетний житель Мордовии планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей, оружие изъяли, а его поместили в психбольницу, сообщает... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:26
2023-02-10T14:29
происшествия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Тридцатилетний житель Мордовии планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей, оружие изъяли, а его поместили в психбольницу, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике."При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина, имеющий разрешение на хранение и ношение оружия, на своей странице в одной из социальных сетей разместил материалы "колумбайновской"* тематики. В ходе осмотра у него обнаружены и изъяты огнестрельное оружие (гладкоствольный карабин "Сайга" и травматический пистолет), а также личные дневники с описаниями совершения убийств в местах массового скопления людей, а также своего самоубийства", - говорится в сообщении.Во время опроса 30-летний мужчина рассказал о частых приступах агрессии, проявлении ненависти к себе и окружающим, которые он пытался подавить."По инициативе УФСБ мужчина госпитализирован в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы для амбулаторного лечения. По результатам оценки его психического состояния он лишен лицензии на хранение и ношение оружия", - говорится также в релизе.В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн"*, пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.* Движение "Колумбайн" признано в РФ террористическим
https://ria.ru/20230209/likvidatsiya-1850771777.html
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происшествия, республика мордовия
Происшествия, Республика Мордовия
14:26 10.02.2023 (обновлено: 14:29 10.02.2023)
 
Житель Мордовии планировал стрельбу в людных местах

УФСБ: житель Мордовии планировал стрельбу в местах массового скопления людей

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Тридцатилетний житель Мордовии планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей, оружие изъяли, а его поместили в психбольницу, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина, имеющий разрешение на хранение и ношение оружия, на своей странице в одной из социальных сетей разместил материалы "колумбайновской"* тематики. В ходе осмотра у него обнаружены и изъяты огнестрельное оружие (гладкоствольный карабин "Сайга" и травматический пистолет), а также личные дневники с описаниями совершения убийств в местах массового скопления людей, а также своего самоубийства", - говорится в сообщении.
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Во время опроса 30-летний мужчина рассказал о частых приступах агрессии, проявлении ненависти к себе и окружающим, которые он пытался подавить.
"По инициативе УФСБ мужчина госпитализирован в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы для амбулаторного лечения. По результатам оценки его психического состояния он лишен лицензии на хранение и ношение оружия", - говорится также в релизе.
В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн"*, пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.
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