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"Газпром нефть" инвестирует в модернизацию своих НПЗ более 900 млрд рублей - РИА Новости, 10.02.2023
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"Газпром нефть" инвестирует в модернизацию своих НПЗ более 900 млрд рублей
"Газпром нефть" инвестирует в модернизацию своих НПЗ более 900 млрд рублей - РИА Новости, 10.02.2023
"Газпром нефть" инвестирует в модернизацию своих НПЗ более 900 млрд рублей
"Газпром нефть" к завершению программы модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2025 году инвестирует в нее суммарно более 900 миллиардов рублей,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:12
2023-02-10T19:12
газпром нефть
александр дюков
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Газпром нефть" к завершению программы модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2025 году инвестирует в нее суммарно более 900 миллиардов рублей, сообщил председатель правления компании Александр Дюков. "Мы последовательно реализуем масштабную программу модернизации наших нефтеперерабатывающих активов. Совокупный объем инвестиций в нее превысит к 2025 году 900 миллиардов рублей. Омский НПЗ в результате модернизации уже стал одним из самых современных и эффективных предприятий не только в России, но и в мире", - цитирует пресс-служба "Газпром нефти" слова Дюкова. "Газпром нефть" в конце 2022 года завершила модернизацию современного комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, благодаря чему глубина переработки на предприятии выросла почти до 100% - это рекордный показатель для НПЗ в России и мире. "Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые установки, позволившие полностью перейти на выпуск топлива класса "Евро-5".
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газпром нефть, александр дюков, новости компаний - экономика
Газпром нефть, Александр Дюков, Новости компаний - Экономика
19:12 10.02.2023
 

"Газпром нефть" инвестирует в модернизацию своих НПЗ более 900 млрд рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПредседатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков
Председатель правления компании Газпром нефть Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Газпром нефть" к завершению программы модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2025 году инвестирует в нее суммарно более 900 миллиардов рублей, сообщил председатель правления компании Александр Дюков.
"Мы последовательно реализуем масштабную программу модернизации наших нефтеперерабатывающих активов. Совокупный объем инвестиций в нее превысит к 2025 году 900 миллиардов рублей. Омский НПЗ в результате модернизации уже стал одним из самых современных и эффективных предприятий не только в России, но и в мире", - цитирует пресс-служба "Газпром нефти" слова Дюкова.
"Газпром нефть" в конце 2022 года завершила модернизацию современного комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, благодаря чему глубина переработки на предприятии выросла почти до 100% - это рекордный показатель для НПЗ в России и мире.
"Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые установки, позволившие полностью перейти на выпуск топлива класса "Евро-5".
Работник Московского нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть в Капотне - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября 2022, 09:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
На МНПЗ поставили российское оборудование для модернизации производства
 
Газпром нефтьАлександр ДюковНовости компаний - Экономика
 
 
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