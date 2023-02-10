https://ria.ru/20230210/modernizatsiya-1851294412.html

"Газпром нефть" инвестирует в модернизацию своих НПЗ более 900 млрд рублей

"Газпром нефть" инвестирует в модернизацию своих НПЗ более 900 млрд рублей - РИА Новости, 10.02.2023

"Газпром нефть" инвестирует в модернизацию своих НПЗ более 900 млрд рублей

"Газпром нефть" к завершению программы модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2025 году инвестирует в нее суммарно более 900 миллиардов рублей,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:12

2023-02-10T19:12

2023-02-10T19:12

газпром нефть

александр дюков

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Газпром нефть" к завершению программы модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2025 году инвестирует в нее суммарно более 900 миллиардов рублей, сообщил председатель правления компании Александр Дюков. "Мы последовательно реализуем масштабную программу модернизации наших нефтеперерабатывающих активов. Совокупный объем инвестиций в нее превысит к 2025 году 900 миллиардов рублей. Омский НПЗ в результате модернизации уже стал одним из самых современных и эффективных предприятий не только в России, но и в мире", - цитирует пресс-служба "Газпром нефти" слова Дюкова. "Газпром нефть" в конце 2022 года завершила модернизацию современного комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, благодаря чему глубина переработки на предприятии выросла почти до 100% - это рекордный показатель для НПЗ в России и мире. "Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые установки, позволившие полностью перейти на выпуск топлива класса "Евро-5".

https://ria.ru/20221105/oborudovanie-1829139741.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром нефть, александр дюков, новости компаний - экономика