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Мобилизованному, избившему офицера, ужесточили приговор - РИА Новости, 10.02.2023
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Мобилизованному, избившему офицера, ужесточили приговор
Мобилизованному, избившему офицера, ужесточили приговор - РИА Новости, 10.02.2023
Мобилизованному, избившему офицера, ужесточили приговор
Второй западный окружной военный суд в пятницу ужесточил с 5,5 до 7 лет колонии строгого режима приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, избившему... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:45
2023-02-10T14:45
происшествия
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в пятницу ужесточил с 5,5 до 7 лет колонии строгого режима приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, избившему офицера в подмосковном парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда от изменить... Усилить наказание, назначенное Лешкову по части 3 статьи 334 УК РФ "Насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации", до семи лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья. Сам подсудимый участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Как установлено следствием, Лешков был призван в ВС РФ по частичной мобилизации. В ноябре в подмосковном парке "Патриот" он "в нецензурной форме высказал свое мнение по вопросам организации службы", а затем "умышленно ударил кулаком в грудь подполковника и выдохнул ему в лицо дым от электронной сигареты, своими действиями унизил честь и достоинство потерпевшего и причинил моральные страдания". Первоначальный приговор обжаловали и прокурор, и защита. Прокурор счел приговор слишком мягким и выразил мнение, что суд не учел, что Лешков распространил видеозапись самого инцидента. По его мнению, это ставит под сомнение искренность его раскаяния, посему следует ужесточить срок до 10 лет лишения свободы. Сам же Лешков частично признал вину, но уточнил, что лишь толкнул подполковника, а дым от электронной сигареты попал ему в лицо якобы случайно. На заседании он снова принес "глубочайшие извинения" подполковнику. Он сказал, что у него был "эмоциональный срыв, находился в непривычных для себя специфических условиях военной мобилизации, служить пришел добровольно, плохо контролировал себя в этот момент, но ничего плохого не хотел сделать". Защита посчитала приговор слишком суровым, настаивала на смягчении приговора до наказания, не связанного с лишением свободы. Также защита ссылалась на показания свидетелей из числа сослуживцев, что данному инциденту предшествовали споры и волнения из-за военной подготовки мобилизованных, он сам осужденный "вместо сна и отдыха организовывал патрулирование территории". Кроме того, адвокат Максим Верещагин назвал это первым приговором по данной статье в период частичной мобилизации и попросил учесть смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка, раскаяние и принесенные извинения.
https://ria.ru/20230207/kherson-1850257531.html
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происшествия, россия, частичная мобилизация в россии
Происшествия, Россия, Частичная мобилизация в России
14:45 10.02.2023
 
Мобилизованному, избившему офицера, ужесточили приговор

Мобилизованному, избившему офицера, ужесточили приговор до семи лет колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в пятницу ужесточил с 5,5 до 7 лет колонии строгого режима приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, избившему офицера в подмосковном парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда от изменить... Усилить наказание, назначенное Лешкову по части 3 статьи 334 УК РФ "Насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации", до семи лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья. Сам подсудимый участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.
Как установлено следствием, Лешков был призван в ВС РФ по частичной мобилизации. В ноябре в подмосковном парке "Патриот" он "в нецензурной форме высказал свое мнение по вопросам организации службы", а затем "умышленно ударил кулаком в грудь подполковника и выдохнул ему в лицо дым от электронной сигареты, своими действиями унизил честь и достоинство потерпевшего и причинил моральные страдания".
Первоначальный приговор обжаловали и прокурор, и защита. Прокурор счел приговор слишком мягким и выразил мнение, что суд не учел, что Лешков распространил видеозапись самого инцидента. По его мнению, это ставит под сомнение искренность его раскаяния, посему следует ужесточить срок до 10 лет лишения свободы.
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Сам же Лешков частично признал вину, но уточнил, что лишь толкнул подполковника, а дым от электронной сигареты попал ему в лицо якобы случайно.
На заседании он снова принес "глубочайшие извинения" подполковнику. Он сказал, что у него был "эмоциональный срыв, находился в непривычных для себя специфических условиях военной мобилизации, служить пришел добровольно, плохо контролировал себя в этот момент, но ничего плохого не хотел сделать".
Защита посчитала приговор слишком суровым, настаивала на смягчении приговора до наказания, не связанного с лишением свободы. Также защита ссылалась на показания свидетелей из числа сослуживцев, что данному инциденту предшествовали споры и волнения из-за военной подготовки мобилизованных, он сам осужденный "вместо сна и отдыха организовывал патрулирование территории".
Кроме того, адвокат Максим Верещагин назвал это первым приговором по данной статье в период частичной мобилизации и попросил учесть смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка, раскаяние и принесенные извинения.
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