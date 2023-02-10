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В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/mobilizatsiya-1851091404.html
В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин
В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин - РИА Новости, 10.02.2023
В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин
Украинские власти мобилизуют несовершеннолетних и женщин, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:14
2023-02-10T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские власти мобилизуют несовершеннолетних и женщин, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."Что касается мобилизованных, у Зеленского расширен призывной ценз: стали призывать и малолетних - есть пленные, которым 17-16 лет, - и очень возрастных, и бывших негодных для службы, и даже женщин", - сказал он в эфире Первого канала.Гагин отметил, что в рядах украинских войск много иностранных наемников. "Сложно сказать, либо это наемники, либо это кадровые военнослужащие стран НАТО. Но можно заметить, что в эфире постоянно звучит либо польская речь, либо английская речь с разными акцентами, чаще всего - стран Восточной Европы. У противника такая тактика: на острие прежде всего идут мобилизованные, это бывшие гражданские, потом идут наемники и регулярные части", - рассказал Гагин.По его словам, Украина несет большие потери, "иногда это сотни бойцов за сутки", что "очень много для современной войны".
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в мире, донецк, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:14 10.02.2023 (обновлено: 12:18 10.02.2023)
 
В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин

Советник Пушилина заявил, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские власти мобилизуют несовершеннолетних и женщин, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Что касается мобилизованных, у Зеленского расширен призывной ценз: стали призывать и малолетних - есть пленные, которым 17-16 лет, - и очень возрастных, и бывших негодных для службы, и даже женщин", - сказал он в эфире Первого канала.
Гагин отметил, что в рядах украинских войск много иностранных наемников. "Сложно сказать, либо это наемники, либо это кадровые военнослужащие стран НАТО. Но можно заметить, что в эфире постоянно звучит либо польская речь, либо английская речь с разными акцентами, чаще всего - стран Восточной Европы. У противника такая тактика: на острие прежде всего идут мобилизованные, это бывшие гражданские, потом идут наемники и регулярные части", - рассказал Гагин.
По его словам, Украина несет большие потери, "иногда это сотни бойцов за сутки", что "очень много для современной войны".
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