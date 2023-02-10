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В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин
В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин - РИА Новости, 10.02.2023
В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин
Украинские власти мобилизуют несовершеннолетних и женщин, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:14
2023-02-10T12:14
2023-02-10T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
ян гагин
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские власти мобилизуют несовершеннолетних и женщин, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."Что касается мобилизованных, у Зеленского расширен призывной ценз: стали призывать и малолетних - есть пленные, которым 17-16 лет, - и очень возрастных, и бывших негодных для службы, и даже женщин", - сказал он в эфире Первого канала.Гагин отметил, что в рядах украинских войск много иностранных наемников. "Сложно сказать, либо это наемники, либо это кадровые военнослужащие стран НАТО. Но можно заметить, что в эфире постоянно звучит либо польская речь, либо английская речь с разными акцентами, чаще всего - стран Восточной Европы. У противника такая тактика: на острие прежде всего идут мобилизованные, это бывшие гражданские, потом идут наемники и регулярные части", - рассказал Гагин.По его словам, Украина несет большие потери, "иногда это сотни бойцов за сутки", что "очень много для современной войны".
https://ria.ru/20230208/nikolaev-1850444809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:14 10.02.2023 (обновлено: 12:18 10.02.2023)
В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин
Советник Пушилина заявил, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин