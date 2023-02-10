https://ria.ru/20230210/mobilizatsiya-1851091404.html

В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин

В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин - РИА Новости, 10.02.2023

В Донецке заявили, что украинские власти мобилизуют подростков и женщин

Украинские власти мобилизуют несовершеннолетних и женщин, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:14

2023-02-10T12:14

2023-02-10T12:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские власти мобилизуют несовершеннолетних и женщин, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."Что касается мобилизованных, у Зеленского расширен призывной ценз: стали призывать и малолетних - есть пленные, которым 17-16 лет, - и очень возрастных, и бывших негодных для службы, и даже женщин", - сказал он в эфире Первого канала.Гагин отметил, что в рядах украинских войск много иностранных наемников. "Сложно сказать, либо это наемники, либо это кадровые военнослужащие стран НАТО. Но можно заметить, что в эфире постоянно звучит либо польская речь, либо английская речь с разными акцентами, чаще всего - стран Восточной Европы. У противника такая тактика: на острие прежде всего идут мобилизованные, это бывшие гражданские, потом идут наемники и регулярные части", - рассказал Гагин.По его словам, Украина несет большие потери, "иногда это сотни бойцов за сутки", что "очень много для современной войны".

https://ria.ru/20230208/nikolaev-1850444809.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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