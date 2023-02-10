https://ria.ru/20230210/mid-1851046700.html

МИД продвигает нацинтересы России на международной арене, заявил Мишустин

МИД продвигает нацинтересы России на международной арене, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.02.2023

МИД продвигает нацинтересы России на международной арене, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников министерства иностранных дел России с Днем дипломата, отметив, что они обеспечивают продвижение... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:37

2023-02-10T10:37

2023-02-10T10:37

россия

михаил мишустин

владимир путин

евразийский экономический союз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников министерства иностранных дел России с Днем дипломата, отметив, что они обеспечивают продвижение национальных интересов на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника. Отечественная внешнеполитическая служба обеспечивает продвижение национальных интересов на международной арене, ведёт работу по поиску перспективных партнёров за рубежом, способствует созданию внешних условий для поступательного социально-экономического развития России", - говорится в сообщении. По словам премьер-министра, важное практическое значение имеет эффективное использование инструментов экономической дипломатии, когда против нашей страны развязана беспрецедентная санкционная война. Он отметил, что речь идёт о наращивании торгово-инвестиционного сотрудничества с дружественными государствами, переводе международных расчётов в национальные валюты, активном дипломатическом сопровождении проектов российских экономоператоров. "Особое значение имеет деятельность министерства по углублению евразийской интеграции, в том числе в контексте российского председательства в органах Евразийского экономического союза. Это необходимо для продвижения инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства", - говорится в сообщении. Также Мишустин подчеркнул, что не стоит ослаблять усилия по дальнейшему сплочению русского мира, развитию гуманитарных, научных, спортивных контактов, укреплению позиций русского языка, популяризации лучших, всемирно значимых достижений российской культуры. Премьер-министр пожелал дипломатам доброго здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов на благо Отечества.

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https://ria.ru/20230208/lavrov-1850514447.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, евразийский экономический союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)