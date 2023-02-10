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МИД продвигает нацинтересы России на международной арене, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.02.2023
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МИД продвигает нацинтересы России на международной арене, заявил Мишустин
МИД продвигает нацинтересы России на международной арене, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.02.2023
МИД продвигает нацинтересы России на международной арене, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников министерства иностранных дел России с Днем дипломата, отметив, что они обеспечивают продвижение... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:37
2023-02-10T10:37
россия
михаил мишустин
владимир путин
евразийский экономический союз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников министерства иностранных дел России с Днем дипломата, отметив, что они обеспечивают продвижение национальных интересов на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника. Отечественная внешнеполитическая служба обеспечивает продвижение национальных интересов на международной арене, ведёт работу по поиску перспективных партнёров за рубежом, способствует созданию внешних условий для поступательного социально-экономического развития России", - говорится в сообщении. По словам премьер-министра, важное практическое значение имеет эффективное использование инструментов экономической дипломатии, когда против нашей страны развязана беспрецедентная санкционная война. Он отметил, что речь идёт о наращивании торгово-инвестиционного сотрудничества с дружественными государствами, переводе международных расчётов в национальные валюты, активном дипломатическом сопровождении проектов российских экономоператоров. "Особое значение имеет деятельность министерства по углублению евразийской интеграции, в том числе в контексте российского председательства в органах Евразийского экономического союза. Это необходимо для продвижения инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства", - говорится в сообщении. Также Мишустин подчеркнул, что не стоит ослаблять усилия по дальнейшему сплочению русского мира, развитию гуманитарных, научных, спортивных контактов, укреплению позиций русского языка, популяризации лучших, всемирно значимых достижений российской культуры. Премьер-министр пожелал дипломатам доброго здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов на благо Отечества.
https://ria.ru/20230209/ryabkov-1850785565.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, евразийский экономический союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:37 10.02.2023
 
МИД продвигает нацинтересы России на международной арене, заявил Мишустин

Мишустин: внешнеполитическая служба России продвигает нацинтересы на международной арене

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников министерства иностранных дел России с Днем дипломата, отметив, что они обеспечивают продвижение национальных интересов на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника. Отечественная внешнеполитическая служба обеспечивает продвижение национальных интересов на международной арене, ведёт работу по поиску перспективных партнёров за рубежом, способствует созданию внешних условий для поступательного социально-экономического развития России", - говорится в сообщении.
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По словам премьер-министра, важное практическое значение имеет эффективное использование инструментов экономической дипломатии, когда против нашей страны развязана беспрецедентная санкционная война. Он отметил, что речь идёт о наращивании торгово-инвестиционного сотрудничества с дружественными государствами, переводе международных расчётов в национальные валюты, активном дипломатическом сопровождении проектов российских экономоператоров.
"Особое значение имеет деятельность министерства по углублению евразийской интеграции, в том числе в контексте российского председательства в органах Евразийского экономического союза. Это необходимо для продвижения инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства", - говорится в сообщении.
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Также Мишустин подчеркнул, что не стоит ослаблять усилия по дальнейшему сплочению русского мира, развитию гуманитарных, научных, спортивных контактов, укреплению позиций русского языка, популяризации лучших, всемирно значимых достижений российской культуры.
Премьер-министр пожелал дипломатам доброго здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов на благо Отечества.
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РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинЕвразийский экономический союзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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