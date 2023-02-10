https://ria.ru/20230210/mi-8-1851167488.html
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 10.02.2023
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Российские силы ВКС уничтожили украинский вертолет Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:49
2023-02-10T14:49
2023-02-10T15:02
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские силы ВКС уничтожили украинский вертолет Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Терновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3069 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7812 танков и других боевых бронированных машин, 1014 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8313 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, украина, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:49 10.02.2023 (обновлено: 15:02 10.02.2023)
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Минобороны: российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области