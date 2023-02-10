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Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/mi-8-1851167488.html
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 10.02.2023
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Российские силы ВКС уничтожили украинский вертолет Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:49
2023-02-10T15:02
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские силы ВКС уничтожили украинский вертолет Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Терновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3069 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7812 танков и других боевых бронированных машин, 1014 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8313 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия
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россия, запорожская область, украина, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:49 10.02.2023 (обновлено: 15:02 10.02.2023)
 
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

Минобороны: российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские силы ВКС уничтожили украинский вертолет Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Терновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3069 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7812 танков и других боевых бронированных машин, 1014 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8313 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаВоздушно-космические силы РоссииМи-8 АМТШБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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