https://ria.ru/20230210/mi-8-1851167488.html

Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 10.02.2023

Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

Российские силы ВКС уничтожили украинский вертолет Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:49

2023-02-10T14:49

2023-02-10T15:02

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

воздушно-космические силы россии

ми-8 амтш

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские силы ВКС уничтожили украинский вертолет Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Терновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3069 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7812 танков и других боевых бронированных машин, 1014 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8313 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, запорожская область, украина, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, безопасность, ситуация в днр и лнр