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Путин сменил посла в Мексике - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин сменил посла в Мексике
Путин сменил посла в Мексике - РИА Новости, 10.02.2023
Путин сменил посла в Мексике
Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Мексике, им стал Николай Софинский, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:53
2023-02-10T11:53
политика
россия
мексика
владимир путин
виктор коронелли
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Мексике, им стал Николай Софинский, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Николая Софинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Виктора Коронелли.
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политика, россия, мексика, владимир путин, виктор коронелли
Политика, Россия, Мексика, Владимир Путин, Виктор Коронелли
11:53 10.02.2023
 
Путин сменил посла в Мексике

Президент Путин назначил Николая Софинского послом в Мексике вместо Виктора Коронелли

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкНиколай Софинский
Николай Софинский - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Николай Софинский . Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Мексике, им стал Николай Софинский, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Николая Софинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Виктора Коронелли.
Алексей Евсиков - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 15:11
Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии
 
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