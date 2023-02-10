https://ria.ru/20230210/meksika-1851076432.html

Путин сменил посла в Мексике

Путин сменил посла в Мексике - РИА Новости, 10.02.2023

Путин сменил посла в Мексике

Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Мексике, им стал Николай Софинский, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:53

2023-02-10T11:53

2023-02-10T11:53

политика

россия

мексика

владимир путин

виктор коронелли

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Мексике, им стал Николай Софинский, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Николая Софинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Виктора Коронелли.

https://ria.ru/20230118/evsikov-1845743110.html

россия

мексика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, мексика, владимир путин, виктор коронелли