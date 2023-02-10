https://ria.ru/20230210/meksika-1851076432.html
Путин сменил посла в Мексике
Путин сменил посла в Мексике - РИА Новости, 10.02.2023
Путин сменил посла в Мексике
Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Мексике, им стал Николай Софинский, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:53
2023-02-10T11:53
2023-02-10T11:53
политика
россия
мексика
владимир путин
виктор коронелли
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Мексике, им стал Николай Софинский, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Николая Софинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Виктора Коронелли.
https://ria.ru/20230118/evsikov-1845743110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, мексика, владимир путин, виктор коронелли
Политика, Россия, Мексика, Владимир Путин, Виктор Коронелли
Путин сменил посла в Мексике
Президент Путин назначил Николая Софинского послом в Мексике вместо Виктора Коронелли