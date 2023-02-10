Украинские войска обстреляли Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке 16 снарядов натовского калибра
© РИА НовостиПоследствия обстрела Макеевки
© РИА Новости
Последствия обстрела Макеевки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.