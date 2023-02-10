https://ria.ru/20230210/lyubinskiy-1850825968.html

Дмитрий Любинский: диалог с Веной все более формален и натянут

Дмитрий Любинский: диалог с Веной все более формален и натянут - РИА Новости, 10.02.2023

Дмитрий Любинский: диалог с Веной все более формален и натянут

Второго февраля МИД Австрии объявил персонами-нон-грата четырех российских дипломатов в Вене. Следует ли ждать, что Москва вышлет в ответ австрийских... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:00

2023-02-10T13:00

2023-02-10T14:54

интервью

австрия

россия

дмитрий любинский

евросоюз

австрийская партия свободы

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Второго февраля МИД Австрии объявил персонами-нон-грата четырех российских дипломатов в Вене. Следует ли ждать, что Москва вышлет в ответ австрийских дипломатов, когда это может произойти, почему шаги Вены, направленные на дальнейшую эскалацию отношений с Москвой, происходят сейчас, и кто заинтересован в подобном развитии, – на эти и другие вопросы в интервью РИА Новости ответил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.– В каком объеме в настоящее время сохраняются контакты с МИД Австрии, с правительством и ведомствами, учитывая, что публичный тон официальной Вены становится день ото дня холоднее?– С МИД Австрии у посольства сохраняются рабочие контакты. Диалог, однако, становится все более натянутым и формальным. Любые контакты по линии исполнительных органов власти, парламентов, регионов, гражданских обществ австрийцами де-факто заморожены в одностороннем порядке. Вена сделала свой выбор, безоговорочно во всем встав на сторону украинского режима, о чем в очередной раз заявил президент Александер Ван дер Беллен в ходе недавнего заезда в Киев.В своем порыве подобной безграничной евросолидарности Австрия по сути утрачивает статус нейтрального государства, трактуя его исключительно в военном измерении. Налицо демонстративный ползучий отход от основополагающего для австрийской государственности принципа постоянного нейтралитета, дарованного, а не навязанного, как провозгласил было канцлер Карл Нехаммер, при решающей роли СССР в обмен на возрождение независимости страны.Откровенно недружественный курс австрийского руководства, включая поддержку нелегитимных антироссийских санкций, разрушает наработанный десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно сужает перспективы их полноценной нормализации когда-то. Своими деструктивными действиями Вена подрывает свой авторитет в качестве независимой международной переговорной площадки. Объявленное на днях политически мотивированное решение о новой безосновательной высылке четырех российских дипломатов рассматриваем как осознанный выбор в пользу дальнейшего обрушения связей. Могу со всей уверенностью в одном согласиться с министром иностранных дел Александером Шалленбергом, который как мантру день за днем повторяет, что возращения к status quo ante (лат. "возврат к исходному состоянию" – ред.) в наших отношениях не будет. Не нужно в этом в этом никого убеждать, господин министр, или строить иллюзии.Мы прекрасно видим, что первые лица страны позволяют себе откровенно враждебную антироссийскую риторику, заявляют о необходимости наказания России за развязывание "колониальной войны", закрывают глаза на пробандеровские шабаши в центре Вены вместо того, чтобы с нейтральных непредвзятых позиций попытаться хотя бы подумать о мирном урегулировании. В этих условиях говорить о каком-то серьезном диалоге с Веной не приходится.– Могут ли в нынешнем году созреть условия для мирных переговоров по Украине при посредничестве Австрии? Есть ли соответствующие предложения от властей в Вене?– Не хотел бы делать никаких предсказаний относительно сроков "созревания условий" для мирных переговоров по конфликту на Украине. В конечном счете здесь все в решающей мере зависит от позиции западных кураторов киевского режима. Она хорошо известна: воевать с Россией украинскими руками до последнего украинца. До торжества здравого смысла здесь явно далеко.Что же касается Вены в качестве потенциальной переговорной площадки, то это – вопрос риторический, на современном этапе я это полностью исключаю. Безоговорочно встав на сторону Киева и деятельно участвуя во всех антироссийских рестрикциях и шагах так называемого "цивилизованного Запада", Австрия сейчас по определению не может претендовать на роль нейтрального, независимого брокера в международных делах. Хотя австрийские политики периодически делают какие-то общего плана заявления на этот счет, абсолютно ничего конкретного за этим не стоит. Федеральный президент Ван дер Беллен на днях заявил в Киеве, что пока он нигде не "видит голубя мира". И в этой оценке он, конечно же, отнюдь не одинок.– Как вы расцениваете заявления главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что в исторической перспективе республике следует поддерживать хорошие отношения с Россией? Может ли сегодня наше сотрудничество быть восстановлено в прежнем объеме, и какие условия для этого необходимы?– Любой намек на позитив в публичных высказываниях австрийских руководителей мы, естественно, берем на заметку. Как и ту нервную реакцию, которую простой призыв задуматься о будущем вызывает в ведущих столицах ЕС. Ничего конкретного за этим не следует. В целом же довлеет жесткая, а порой и откровенно грубая антироссийская риторика.Не мы были инициаторами деградации практически всего массива российско-австрийских связей. В каком объеме и насколько скоро сможет начаться их оздоровление, зависит только от Вены, ее способности проводить самостоятельную внешнеполитическую линию с учетом интересов собственной страны. Россия, со своей стороны, всегда проявляла и проявляет готовность к равноправному сотрудничеству, основанному на обоюдном уважении законных интересов наших государств. Но никого уговаривать мы не будем.– После решения о поставках Германией танков Киеву в МИД России заявили об отказе Берлина от признания исторической ответственности за преступления, совершенные в Великую Отечественную войну. Может ли такая позиция Берлина повлиять на политику Вены, которая традиционно тесно ориентирована на немецких партнеров?– Отвечу кратко. Какие бы решения не принимал Берлин, Германии не удастся списать в архив историческую ответственность за развязывание и чудовищные преступления Второй Мировой войны. Впрочем, это касается и всех тех, кто словом и делом поддерживал нацистов, с ликованием встретив присоединение к Третьему рейху.– После воссоединения в январе двух подростков-уроженцев ЛНР с их семьями в Москве в австрийской земле Тироль была начата служебная проверка в отношении сотрудника местной администрации, который участвовал в судьбе детей, и он был отстранен от должности. Считаете ли вы, что в этом деле были допущены какие-то ошибки или неточности, с которыми может быть связано преследование чиновника?– Воссоединение ребят с родителями – настоящий пример истинного гуманизма и искренней заботы о благополучии детей. В этой истории сработало все: и лишенное бюрократизма взаимодействие властей, и благополучное возвращение детей по их настоятельным просьбам на Родину, и трогательная встреча с родителями в аэропорту.Прискорбно, что дипломаты украинского посольства в Вене даже в такой ситуации не смогли остаться в стороне. Заявленный ими "протест" против свершившейся справедливости, очевидные очередные попытки перевернуть все с ног на голову, наглядно демонстрируют истинные намерения киевского режима: подавление всяческого стремления жителей Донбасса быть вместе с Россией. Интересы людей и человеческие жизни там давно никого не заботят. Что касается данного конкретного случая, могу с уверенностью сказать, что все нормы гуманитарного правда здесь были, безусловно, соблюдены.– Заявления канцлера Карла Нехаммера и министра энергетики Леоноре Гевесслер о последовательном снижении доли закупаемого Австрией российского газа вплоть до полного отказа звучат как будто бы ободряюще, однако общество, кажется, обеспокоено таким развитием. Итоги выборов в ландтаг Нижней Австрии, где впервые в послевоенной истории партия Нехаммера не набрала абсолютное большинство, а правопопулистская Австрийская партия свободы показала лучший для себя результат в этом регионе – это подтверждение такой оценки? Может ли дальнейшее развитие ситуации привести в перспективе к досрочным парламентским выборам на федеральном уровне?– Вопреки экономической логике австрийские власти бросились сворачивать энергодиалог с Россией, уже не вспоминают о безупречном полувековом стратегическом партнерстве наших стран в газовой сфере, во многом обеспечившим высокий уровень экономического развития и благосостояния Австрии, держат курс на полный отказ от наших энергоресурсов. В стремлении вырваться из эфемерного российского газового "плена", в частности, путем спешного дорогостоящего перевода промышленности на "зеленые" рельсы, поиска новых поставщиков, кем бы они ни были, призывов к гражданам экономить электроэнергию везде, Вене приходится теперь платить буквально втридорога.Санкции и попытки "отменить Россию" по всем фронтам, включая энергетику, не добавляют жителям страны уверенности в завтрашнем дне. Они видят, что такой подход бьет по их кошелькам и благосостоянию: растут потребительские цены, тарифы, инфляция. Число вопросов избирателей к властям соответственно растет.Что касается нынешнего австрийского кабмина, то пару недель назад его руководство вновь публично подтвердило твердость настроя доработать до конца своих полномочий в 2024 году. Вопрос о перспективах парламентских выборов в этих условиях позволю себе переадресовать австрийскому политикуму.– МИД Украины прямо призывает австрийские компании немедленно разорвать отношения с Россией. На днях в украинский санкционный список была внесена российская лизинговая "дочка" "Райффайзенбанка". Австрийский бизнес, особенно его энергоемкие отрасли, терпит большие убытки из-за антироссийских санкций ЕС. Как вы оцениваете вмешательство МИД Украины в бизнес-сотрудничество России и Австрии? Готова ли, на ваш взгляд, Вена, которая следует в фарватере внешней политики Брюсселя, идти навстречу прямому диктату и со стороны Киева, невзирая на убытки?– Несмотря на стремление власти заморозить все, что связано Россией, цифры свидетельствуют о том, что по итогам 2022 года Россия по-прежнему входит в десятку важнейших торговых партнеров Австрии, а по объему экспорта занимает шестое место. Взаимодействие между деловыми кругами России и Австрии продолжается.По австрийской статистике за 10 месяцев 2022 года стоимостные показатели двустороннего товарооборота выросли к аналогичному периоду 2021 года на 65,4% и достигли рекордных 8,38 миллиарда евро. Объем российского экспорта (при скачке цен на газ) практически удвоился до 6,86 миллиарда евро. Импорт сократился на 6,3% до 1,51 миллиарда.Предприниматели наших стран демонстрируют большую заинтересованность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества. На фоне беспрецедентного давления с разных сторон из представленных на российском рынке 650 австрийских компаний ушли считанные единицы. И задают все больше вопросов в отношении линии собственного правительства, в том числе на предмет реакции на украинские санкции в отношении "Райффайзенбанка" или прямые угрозы из стен посольства Украины в Вене.– Второго февраля стало известно о том, что МИД Австрии объявил персонами-нон-грата четырех российских дипломатов в Вене. В прошлом году Австрия предприняли аналогичный демарш. В вашем заявлении по этому поводу сказано, что эти шаги недружественные и не останутся без последствий. Следует ли ждать, что Москва вышлет в ответ австрийских дипломатов? Когда это может произойти? Шаги Вены, направленные на дальнейшую эскалацию отношений с Москвой, почему, на ваш взгляд, это происходит именно сейчас, и кто заинтересован в подобном развитии?– Наши соразмерные ответные меры на недружественные действия австрийских властей неотвратимо последуют, они уже прорабатываются в Москве.Не хотел бы спекулировать о выбранном для высылки наших дипломатов моменте или каких-либо увязках с иными событиями. Скажу лишь, что истинный выгодополучатель дальнейшего разрушения основ российско-австрийских отношений, без сомнения, находится не в Вене.

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https://ria.ru/20230207/naemniki-1850163645.html

https://ria.ru/20230201/piket-1848956913.html

https://ria.ru/20230123/vysylka-1846811899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, австрия, россия, дмитрий любинский, евросоюз, австрийская партия свободы