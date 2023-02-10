https://ria.ru/20230210/lift-1851180120.html

В Новой Москве рабочие упали в шахту лифта, один из них погиб

В Новой Москве рабочие упали в шахту лифта, один из них погиб - РИА Новости, 10.02.2023

В Новой Москве рабочие упали в шахту лифта, один из них погиб

Четверо рабочих упали в шахту лифта с четвертого этажа в строящемся здании в новой Москве, один из них погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:06

2023-02-10T15:06

2023-02-10T15:06

происшествия

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россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Четверо рабочих упали в шахту лифта с четвертого этажа в строящемся здании в новой Москве, один из них погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, в результате происшествия один человек погиб, еще троих доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Обстоятельства ЧП выясняются.

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происшествия, москва, россия