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В Новой Москве рабочие упали в шахту лифта, один из них погиб - РИА Новости, 10.02.2023
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В Новой Москве рабочие упали в шахту лифта, один из них погиб
В Новой Москве рабочие упали в шахту лифта, один из них погиб - РИА Новости, 10.02.2023
В Новой Москве рабочие упали в шахту лифта, один из них погиб
Четверо рабочих упали в шахту лифта с четвертого этажа в строящемся здании в новой Москве, один из них погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:06
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Четверо рабочих упали в шахту лифта с четвертого этажа в строящемся здании в новой Москве, один из них погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, в результате происшествия один человек погиб, еще троих доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Обстоятельства ЧП выясняются.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
15:06 10.02.2023
 
В Новой Москве рабочие упали в шахту лифта, один из них погиб

В Новой Москве четверо рабочих упали в шахту лифта с четвертого этажа, один из них погиб

© Fotolia / stockphoto maniaШахта лифта
Шахта лифта - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Fotolia / stockphoto mania
Шахта лифта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Четверо рабочих упали в шахту лифта с четвертого этажа в строящемся здании в новой Москве, один из них погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В деревне Шарапово поселения Марушкинское четверо рабочих упали в шахту лифта с четвертого этажа строящегося здания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия один человек погиб, еще троих доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Обстоятельства ЧП выясняются.
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