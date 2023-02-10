https://ria.ru/20230210/lesprom-1851204700.html

Лесная промышленность изменит направление поставок, заявил Мантуров

Лесная промышленность изменит направление поставок, заявил Мантуров - РИА Новости, 10.02.2023

Лесная промышленность изменит направление поставок, заявил Мантуров

Лесопромышленные предприятия РФ уже переориентируют поставки на дружественные страны: увеличены отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:59

2023-02-10T15:59

2023-02-10T16:09

экономика

россия

северная африка

ближний восток

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лесопромышленные предприятия РФ уже переориентируют поставки на дружественные страны: увеличены отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Предприятия отрасли уже переключают поставки на дружественные страны", - сказал он на совещании кабмина по лесопромышленному комплексу с президентом РФ. "Чтобы помочь перестроить маршруты, в прошлом году вместе с РЭЦ мы просубсидировали транспортные расходы леспрома на 8 миллиардов рублей. Что позволило увеличить отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию. Это касается пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона, целлюлозы и другой номенклатуры", - добавил чиновник. Мантуров также подчеркнул, что с переориентацией поставок продукции отрасли помогло решение увеличить для нужд промышленности количество контейнерных поездов в восточном направлении. "Чтобы до конца сдемпфировать потери от экспортных ограничений, нужно задействовать все возможности внутреннего спроса… У нас избыток мощностей на сегодняшний день по пеллетам, которые создавались преимущественно на Северо-Западе, под европейские рынки. Но мы проработали c Минстроем возможность перевода муниципальных котельных на этот экологичный вид биотоплива", - добавил он.

https://ria.ru/20230210/putin-1851190041.html

https://ria.ru/20230210/putin-1851190499.html

россия

северная африка

ближний восток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, северная африка, ближний восток, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)