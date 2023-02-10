https://ria.ru/20230210/lesprom-1851204700.html
Лесная промышленность изменит направление поставок, заявил Мантуров
Лесная промышленность изменит направление поставок, заявил Мантуров - РИА Новости, 10.02.2023
Лесная промышленность изменит направление поставок, заявил Мантуров
Лесопромышленные предприятия РФ уже переориентируют поставки на дружественные страны: увеличены отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:59
2023-02-10T15:59
2023-02-10T16:09
экономика
россия
северная африка
ближний восток
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лесопромышленные предприятия РФ уже переориентируют поставки на дружественные страны: увеличены отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Предприятия отрасли уже переключают поставки на дружественные страны", - сказал он на совещании кабмина по лесопромышленному комплексу с президентом РФ. "Чтобы помочь перестроить маршруты, в прошлом году вместе с РЭЦ мы просубсидировали транспортные расходы леспрома на 8 миллиардов рублей. Что позволило увеличить отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию. Это касается пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона, целлюлозы и другой номенклатуры", - добавил чиновник. Мантуров также подчеркнул, что с переориентацией поставок продукции отрасли помогло решение увеличить для нужд промышленности количество контейнерных поездов в восточном направлении. "Чтобы до конца сдемпфировать потери от экспортных ограничений, нужно задействовать все возможности внутреннего спроса… У нас избыток мощностей на сегодняшний день по пеллетам, которые создавались преимущественно на Северо-Западе, под европейские рынки. Но мы проработали c Минстроем возможность перевода муниципальных котельных на этот экологичный вид биотоплива", - добавил он.
https://ria.ru/20230210/putin-1851190041.html
https://ria.ru/20230210/putin-1851190499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, северная африка, ближний восток, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Россия, Северная Африка, Ближний Восток, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
15:59 10.02.2023 (обновлено: 16:09 10.02.2023)
Лесная промышленность изменит направление поставок, заявил Мантуров
Мантуров: предприятия леспрома переключат поставки на Ближний Восток, Африку и Азию
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лесопромышленные предприятия РФ уже переориентируют поставки на дружественные страны: увеличены отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Предприятия отрасли уже переключают поставки на дружественные страны", - сказал он на совещании кабмина по лесопромышленному комплексу с президентом РФ.
"Чтобы помочь перестроить маршруты, в прошлом году вместе с РЭЦ мы просубсидировали транспортные расходы леспрома на 8 миллиардов рублей. Что позволило увеличить отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию. Это касается пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона, целлюлозы и другой номенклатуры", - добавил чиновник.
Мантуров также подчеркнул, что с переориентацией поставок продукции отрасли помогло решение увеличить для нужд промышленности количество контейнерных поездов в восточном направлении.
"Чтобы до конца сдемпфировать потери от экспортных ограничений, нужно задействовать все возможности внутреннего спроса… У нас избыток мощностей на сегодняшний день по пеллетам, которые создавались преимущественно на Северо-Западе, под европейские рынки. Но мы проработали c Минстроем
возможность перевода муниципальных котельных на этот экологичный вид биотоплива", - добавил он.